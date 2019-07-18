Выборы2019

Выборы

15:57 18.07.2019

Самыми узнаваемыми политиками в Украине являются Зеленский, Порошенко и Тимошенко, меньше всего знают Стефанчука – опрос КМИС

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Лучше всего украинцы относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, хуже всего - к лидеру партии "Европейская солидарность", пятому президенту, Петру Порошенко, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 по 15 июля.

Так, согласно больше всего респондентов знают Владимира Зеленского (99,8%), Петра Порошенко (99,6%) и лидера партии ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко (99,2%).

Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана знают 96,6% опрошенных, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 94,8%, лидера партии "Голос", музыканта Святослава Вакарчука – 89,8%, основателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардепа Юрия Бойко – 89,5%, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 85,3%, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова – 83,6%.

Сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича знает 78% респондентов, мэра Львова, лидера партии "Самопомич" Андрея Садового – 76,6%, одного из лидеров партии "Оппозиционный блок", второй номер в избирательном списке партии на внеочередных выборах в Раду Александра Вилкула – 73,6%.

Меньше всего украинцев знает представителя президента Украины в Верховной Раде Руслана Стефанчука (29,6%).

Больше всего респондентов позитивно относятся к президенту Зеленскому (72,8% из тех, кто знает его). Также симпатиями пользуются лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков (54,8%), экс-глава СБУ, "Сила и честь" Игорь Смешко (38,3%), Стефанчук (34,8%), Вакарчук (25,8%), Бойко (25,7%), Гриценко (24,8%), Тимошенко (21,7%) и первый номер в избирательном списке "Оппозиционного блока" Евгений Мураева (21,6%). К пятому президенту Украины Порошенко позитивно относятся 10,2% опрошенных.

Меньше всего украинцев с симпатией относятся к мэру Одессы Геннадию Труханову (6,2%) и главе МВД Авакову (4,8%).

В то же время больше всего украинцев имеют негативное отношение к Порошенко (75,8%), Авакову (60,5%), Ляшко (59,7%), главе "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку (58,6%), мэру Харькова Геннадию Кернесу (57,5%), Труханову (56,6%), Вилкулу (52,7%) и Рабиновичу (50,3%).

Опрос проводился методом личного интервью среди 2 тыс. граждан Украины старше 18 лет, проживающих в 125 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме оккупированного Крымв и неподконтрольных территорий Донбасс) по 3-х ступенчатой стохастической выборке Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Теги: #опросы2019
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