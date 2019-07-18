За время предвыборной кампании полиция уже открыла 273 дела по нарушениям - Шкиряк

Национальная полиция зарегистрировала более 5 тысяч сообщений о правонарушениях, связанных с досрочным выборами в Верховную Раду 21 июля, зарегистрировано 273 уголовных производства, сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

На брифинге в четверг в Киеве он рассказал, что по состоянию на полдень 18 июля полиция зарегистрировала 5 тысяч 308 сообщений о правонарушениях, всего открыто 273 уголовных производства, также составлено 11 тысяч 16 протоколов об административных правонарушениях.

Говоря об уголовных делах, советник министра отметил, что 202 из них касаются непосредственно нарушения избирательного законодательства, 111 производств расследуются по фактам подкупа избирателей.

Он также обратил внимание на то, что по фактам использования так называемой схемы двойников, распространенной на этих выборах, открыто 14 уголовных производств.

"К сожалению, эта кампания отличается использованием различного рода чернухи... Для нас не имеют значения ни фамилии, ни названия партий", - сказал Шкиряк.