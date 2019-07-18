В "Евросолидарности" расценивают иск против Порошенко с требованием снять его с регистрации кандидатом в депутаты как давление на политсилу

Шестой апелляционный административный суд передал на рассмотрение Окружного административного суда Киева иск в отношении лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко с требованием снять его с регистрации кандидатом в народные депутаты за якобы нарушение порядка ведения предвыборной агитации, сообщает сайт политической силы.

В партии считают, что иск "шит белыми нитками". "Нам очевидно, что он не имеет никаких правовых перспектив", - говорится в сообщении.

В "Европейской солидарности" расценивают намерение снять с досрочных парламентских выборов Порошенко как элемент давления на политическую силу, которая "ведет активную кампанию и последовательно противостоит российскому реваншу".

"Решение Шестого апелляционного административного суда будет обжаловано в Верховном суде. Никто и ничто не остановит "Европейскую солидарность" и ее лидера в противодействии российскому реваншу и защите курса Украины на членство в Евросоюзе и НАТО", - подчеркивается в сообщении.