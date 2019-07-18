Выборы2019

Выборы

13:54 18.07.2019

Ирина Геращенко: Команда "Европейской солидарности" убедила депутатов Европарламента жестко требовать от РФ освобождения украинских заключенных

2 мин читать
Ирина Геращенко: Команда "Европейской солидарности" убедила депутатов Европарламента жестко требовать от РФ освобождения украинских заключенных

Подается на языке оригинала

Делегація Партії «Європейська Солідарність» на чолі з п’ятим президентом України Петром Порошенком у Страсбурзі переконала депутатів Європейського парламенту ухвалити максимально жорстку резолюцію щодо Російської Федерації.

Документ вимагає від РФ негайного звільнення українських військових моряків та інших в’язнів. Про це представниця команди «Європейської Солідарності», Перший віце-спікер Ірина Геращенко повідомила на своїй сторінці в Facebook.

«458 депутатів Європарламенту підтримали резолюцію щодо українських політичних в’язнів в Росії. Це майже 75% присутніх в залі депутатів, це найвища підтримка резолюції , яка вимагає від РФ негайного звільнення наших! Делегація «Європейської Солідарності» на чолі з Петром Порошенком вітають це рішення Європарламенту», – заявила Ірина Геращенко.

За її словами, завдяки активній роботі команди «ЄС» «круглі столи» , організовані лобістами Кремля напередодні голосування в Європарламенті, не мали жодного результату.

«У виступах європейських політиків максимально жорсткі і чесні заяви про агресію Путіна, незаконне утримання наших моряків і в’язнів. Як правило , на дебатах в ЄП небагато депутатів, зараз – повна зала! Україна залишається в порядку денному Європарламенту. Й дуже активно виступають наші друзі, політики, з якими вчора наша делегація мала зустрічі. Вони називають прізвища наших політв’язнів, вони говорять про повне ігнорування РФ норм міжнародного права. Європейські депутати більш адекватні в своїх оцінках ситуації в Україні, російської агресії, ніж деякі українські «нові» і «не дуже нові обличчя»».

Ірина Геращенко також повідомила, що Європейський парламент визначився зі своєю частиною Парламентського Комітету Асоціації (ПКА) з Україною. Керівника делегації визначать у вересні, вже після виборів до Верховної Ради.

«У делегацію ЄП до Парламентського комітету асоціації ЄС-Україна увійшли 16 євродепутатів, серед них багато справжніх друзів України. Разом з Петром Порошенком команда «Європейської Солідарності» мала у Страсбурзі зустрічі з кількома новими членами ПКА, зокрема, Андріусом Кубіліусом, Петрасом Ауштревічусом, іншими нашими європейськими колегами. Для просування інтересів України потрібен постійний діалог з колегами. Над цим і працюємо», – сказала Ірина Геращенко.

Теги: #европейская_солидарность #рф #европарламент #геращенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:26 18.07.2019
Европарламент нового созыва подтвердил позицию о невозможности отмены санкций в отношении РФ

Европарламент нового созыва подтвердил позицию о невозможности отмены санкций в отношении РФ

13:22 18.07.2019
Путин и Зеленский обсуждали обмен "всех на всех", но нужно выработать единое понимание этой формулировки – Песков

Путин и Зеленский обсуждали обмен "всех на всех", но нужно выработать единое понимание этой формулировки – Песков

13:16 18.07.2019
В Кремле назвали внутренним делом РФ упрощенную процедуру выдачи паспортов жителям Луганской и Донецкой областей Украины

В Кремле назвали внутренним делом РФ упрощенную процедуру выдачи паспортов жителям Луганской и Донецкой областей Украины

13:15 18.07.2019
Песков: за россиянами, получившими украинский паспорт, останутся права и обязанности граждан РФ

Песков: за россиянами, получившими украинский паспорт, останутся права и обязанности граждан РФ

13:12 18.07.2019
Петр Порошенко в Страсбурге: Приветствую принятие резолюции Европарламента относительно украинских политических заключенных в России

Петр Порошенко в Страсбурге: Приветствую принятие резолюции Европарламента относительно украинских политических заключенных в России

13:00 18.07.2019
СБУ разоблачила попытки спецслужб РФ повлиять на избирательные процессы в Украине

СБУ разоблачила попытки спецслужб РФ повлиять на избирательные процессы в Украине

11:48 18.07.2019
Признание ВКУ нежелательным в РФ плохо скажется на сотрудничестве с украинской диаспорой в России – глава миссии Чолий

Признание ВКУ нежелательным в РФ плохо скажется на сотрудничестве с украинской диаспорой в России – глава миссии Чолий

11:46 18.07.2019
Финальный текст постановления по спецпошлинам на российские товары с 1 августа отсутствует - Нефьодов

Финальный текст постановления по спецпошлинам на российские товары с 1 августа отсутствует - Нефьодов

11:09 18.07.2019
Петр Порошенко: Команда "Европейской солидарности" пресекла попытку пророссийских лоббистов в Европарламенте разрушить концепцию защиты Украины

Петр Порошенко: Команда "Европейской солидарности" пресекла попытку пророссийских лоббистов в Европарламенте разрушить концепцию защиты Украины

10:03 18.07.2019
МИД Украины осуждает новую попытку РФ по незаконной паспортизации украинцев Донбасса

МИД Украины осуждает новую попытку РФ по незаконной паспортизации украинцев Донбасса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка, в частности, № 31 Коробкову, №71 Боярчука и №99 Соколова

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

ПОСЛЕДНЕЕ

"Слуга народа" заявляет о грязных технологиях и фактах физической агрессии против ее кандидатов на округах

Инна Костыря войдет во фракцию “Слуги народа”

Полиция взяла под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии в Украине

Рабинович: Тарифы и мир сейчас гораздо важнее, чем гей-парады

Киевские избирательные участки готовы к проведению выборов - КГГА

Миссия ВКУ рассчитывает на демократические, прозрачные и честные парламентские выборы в Украине

Мосийчук заявил, что снимается с выборов

Следующие внеочередные выборы в Раду можно проводить одновременно с местными в 2020 году, после реформирования парламента - Гройсман

Семь партий могут пройти в Раду, лидируют "Слуга народа" и ОПЗЖ – опрос "Рейтинга"

Зеленский: человек с двойным гражданством не может баллотироваться в Раду

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА