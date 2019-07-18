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13:12 18.07.2019

Петр Порошенко в Страсбурге: Приветствую принятие резолюции Европарламента относительно украинских политических заключенных в России

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Петр Порошенко в Страсбурге: Приветствую принятие резолюции Европарламента относительно украинских политических заключенных в России

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П’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко привітав схвалення новообраним складом Європейського парламенту резолюції щодо українських політичних в’язнів у Росії.

«Беручи участь у сьогоднішніх дебатах, відчував, що знаходжусь в колі щирих друзів вільної незалежної європейської України, які вболівають за долю українських громадян.

Глибоко вдячний за чіткий заклик з боку європейських депутатів до російської влади невідкладно та безумовно звільнити всіх українських громадян, які   незаконно утримуються на території Росії та тимчасово окупованих нею територій України, включаючи 24 українських моряків. Особливу увагу Європарламенту до свободи українців підкреслює той факт, що у тексті Резолюції закріплено поіменний список зі 130 українських політичних в’язнів. 

Приєднуюсь до вимоги до російської влади оприлюднити повний список українських громадян, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територій, та надати безперешкодний доступ до тимчасово окупованих територій України для представників міжнародних неурядових організацій, які опікуються правами людини. 

Підтримую ініціативу щодо започаткування Європейським Союзом механізму постійного моніторингу за політично вмотивованими судовими процесами в Росії та тимчасово окупованому Криму, а також направлення незалежних лікарів до українських політичних в’язнів, щоб отримати об’єктивну картину стану їхнього здоров’я.

Високо ціную консолідовану позицію Європарламенту щодо необхідності не лише зберігати існуючий режим санкцій щодо Російської Федерації за порушення територіальної цілісності та агресію проти України до повного виконання Мінських домовленостей, але і далі посилювати обмежувальні заходи проти Росії та осіб, відповідальних за затримання, засудження та порушення прав політичних в’язнів.

Вдячний за чітке засудження Європарламентом акту агресії Росії проти України 25 листопада 2018 року біля Керченської протоки та вимогу повністю виконати наказ міжнародного трибуналу з морського права та невідкладно та безумовно звільнити 24 українських моряків та 3 кораблі. Прикметно, що Європарламент окремо визнав умови звільнення українських моряків, викладені у російських дипломатичних нотах 25 червня 2019 року, такими, які суперечать Наказу міжнародного трибуналу та спрямованими на погіршення ситуації.    

Радий, що за підсумками численних зустрічей команди «Європейської Солідарності» з керівництвом ключових політичних груп Європарламенту, оновленою Групою друзів європейської України та багатьма європейськими депутатами вдалося не лише вийти на максимально амбітний текст Резолюції на захист свободи всіх українських громадян, які незаконно утримуються Кремлем, але і сформувати на перспективу нове потужне та консолідоване ядро Європейського Парламенту на підтримку територіальної цілісності та євроінтеграційного курсу нашої держави», – зазначив Петро Порошенко.

Теги: #европейская_солидарность #страсбург #порошенко #резолюция
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