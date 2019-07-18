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11:34 18.07.2019

Рабинович: Тарифы и мир сейчас гораздо важнее, чем гей-парады

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Рабинович: Тарифы и мир сейчас гораздо важнее, чем гей-парады

Украине сейчас нужен мир, а не гей-парады. Такое заявление в эфире ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» сделал сооснователь "Оппозиционной платформы - за жизнь" Вадим Рабинович.
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=vEAscl-_i1I  
«Вакарчук уже был в парламенте, посидел там, оставил мандат, а теперь пришел с двумя мега-идеями: гей-парады срочно надо легализовать, а ему – стать премьер-министром. А еще третья идея: 20% добавлять к счету в кафе, если на русском говоришь. Какой процент людей должен быть, чтобы проголосовать за эти лозунги? Ну, на гей-парадах он, наверно, что-то набирает, потому что там родственные души собрались!» – заявил парламентарий.
Он также отметил, что Украина – православная страна, и люди в ней не готовы мириться с гей-парадами в своих городах.
«Я никогда не обижаю людей с нетрадиционной ориентацией. Но ходить по нашим городам будут эти гей-парады? Это нормально? Ну я не понимаю. Это православное государство! И все стесняются сказать, что эти голые зады на улицах – это плохо. Нам нужен мир, а не гей-парады!» – уверен политик.
Сопредседатель "Оппозиционной платформы - за жизнь" подчеркнул, что сейчас в стране первоочередные проблемы – это высокие тарифы и установление мира на Донбассе.
«Нам нужны низкие тарифы, а не гей-парады и гей-браки. Нам нужна нормальная мирная жизнь в своей стране, без ненависти, без раздувания конфликта», – подытожил Вадим Рабинович.

Теги: #оппозиционная_платформа #гей_парад #рабинович
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