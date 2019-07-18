Выборы2019

Выборы

11:16 18.07.2019

Миссия ВКУ рассчитывает на демократические, прозрачные и честные парламентские выборы в Украине

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Миссия ВКУ рассчитывает на демократические, прозрачные и честные парламентские выборы в Украине

Международная миссия Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) рассчитывает, что власти Украины и правоохранительные органы обеспечат демократические, прозрачные и честные парламентские выборы.

"Миссия ВКУ будет наблюдать за внеочередными парламентскими выборами, которые запланированы на 21 июля этого года, и будет сосредотачиваться на таких аспектах: комментарий правовых основ избирательного процесса, в частности внутреннего законодательства и норм права Украины, а также обязательств Украины перед организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и в контексте других международных стандартов демократического волеизъявления", - сказал председатель Международной миссии Всемирного конгресса украинцев по наблюдению за выборами в 2019 году в Украине Евгений Чолий на пресс-брифинге в четверг в Киеве.

Миссия ВКУ также ознакомится с готовностью Украины по обеспечению демократических выборов и по противодействию возможным иностранным вмешательствам, включительно с кибератаками, манипуляциями и нарушениями избирательного процесса.

Кроме того, Миссия будет проводить мониторинг по всему миру на разных языках по выявлению возможных "попыток ослабить Украину во время этого избирательного года".

Среди других задач – мониторинг избирательного процесса в день выборов, последующего подсчета голосов и передачи бюллетеней из дипломатических представительств за границей.

Миссию будут представлять 125 долгосрочных наблюдателей из 28 стран. Они будут осуществлять медиамониторинг каких-либо фактов дезинформации (на 20 языках).

Также Миссия зарегистрировала в Центральной избирательной комиссии 143 краткосрочных наблюдателя из 30 стран.

Чолий отметил, что миссия ВКУ выпустит 4 отчета по парламентским выборам в Украине, в том числе три после выборов: 22 июля, 24 июля и заключительный отчет - через 8 недель после выборов.

"Миссия ВКУ желает успеха структурам власти и правоохранительным органам Украины в обеспечении демократических, прозрачных и честных парламентских выборов, а также надеется, что украинские избиратели массово воспользуются своим конституционным правом избрать народных депутатов Украины", - сказал Чолий.

Ранее глава международной миссии ВКУ Чолий констатировал рост доверия со стороны украинских избирателей к избирательной системе Украины на примере прошедших весной президентских выборов.

Теги: #вку #парламентские_выборы #внеочередные_выборы
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