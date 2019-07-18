Петр Порошенко: Команда "Европейской солидарности" пресекла попытку пророссийских лоббистов в Европарламенте разрушить концепцию защиты Украины

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Сьогодні політики з проросійського пулу, які діють чітко за наказом Кремля, спробували нав’язати у Страсбурзі власний порядок денний, що руйнує концепцію захисту України на міжнародній арені. Тільки зусиллями команди «Європейської Солідарності» вдалось зруйнувати ці плани, захистити національні інтереси нашої держави та зберегти міжнародну коаліцію у новообраному Європейському парламенті, – про це п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» заявив журналістам під час прямого включення зі Страсбурга.

«Подивіться, з чим сюди приїхали Опоблок чи Опоплатформа – фактично, путінська «п’ята колона». Оточена сонмом російських журналістів, які забезпечують їм піар підтримку, вони не піднімали жодного разу питання, які життєво важливі для України. Вони приїхали презентувати себе, як проросійська політична сила, яка на сьогоднішній день має зруйнувати концепцію захисту українського інтересу в Європарламенті. Дякуючи нашим рішучим зусиллям, сьогодні ця спроба «п’ятої колони» Кремля тут, в Страсбурзі провалилася», – повідомив Петро Порошенко.

Необхідно сконсолідувати усі проукраїнські сила на зовнішньополітичній арені для спільного захисту нашої держави і протидії гібридній агресії Росії. Особливо важливо про це пам’ятати усім демократичним партіям в період передвиборчих баталій, – переконаний Порошенко.

«Сьогодні, не зважаючи на те, що є розпал передвиборчої кампанії, інтереси України тут – в Страсбурзі, під час першої сесії новообраного Європейського парламенту. Коли ми боремося за українські інтереси на зовнішньому фронті – ми наголошуємо, всі суперечності треба відкинути і залишити всередині України. На зовнішньому фронті ми маємо виступати як єдина, злагоджена команда – в цьому і реалізується пропозиція, що наша команда готова підставити плече новій владі і не допустити прорахунків або помилок, які будуть працювати на шкоду нашій державі», – наголосив лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.