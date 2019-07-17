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20:42 17.07.2019

Ирина Геращенко: В следующей Верховной Раде "Европейская солидарность" продолжит укреплять дружеские отношения с Европарламентом

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Ирина Геращенко: В следующей Верховной Раде "Европейская солидарность" продолжит укреплять дружеские отношения с Европарламентом

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Команда «Європейської Солідарності» на чолі з лідером партії, п’ятим президентом України Петром Порошенком у Страсбурзі працює над зміцненням проукраїнської коаліції, – про це за підсумками переговорів у стінах Європейського парламенту заявила перша заступниця Голови Верховної ради, кандидат від партії «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

«Наш ключовий меседж для європейських партнерів – це звільнення Донбасу і Криму. Це тиск на Росію заради звільнення всіх українців, які знаходяться на окупованих територіях і в тюрмах Кремля. Дуже важливі зустрічі в форматі лідерів усіх груп і фракцій, які тут є, керівництва цих груп і  фракцій, неформальної групи друзів. І Петро Порошенко запросив  усіх депутатів  Європарламенту завітати до України – на власні очі побачити наслідки російської агресії», – повідомила Ірина Геращенко.

«Європейська Солідарність» у наступному парламенті так само активно працюватиме для того, щоб мати особливий контакт і зв’язок із Європарламентом, мати ці дружні взаємини, для того щоб підтримувати і відстоювати Україну», – наголосила перший віце-спікер.

Вона повідомила, що сьогодні, напередодні дебатів по резолюції щодо заручників Кремля російська делегація робить усе, аби пом’якшити формулювання документа. Тому активна участь української делегації надзвичайно важлива, – переконана Ірина Геращенко.

«Вже завтра в Європарламенті будуть ухвалювати резолюцію по заручникам Кремля. Уявіть який цинізм: сьогодні, в річницю трагедії МН-17 європейські лобісти Кремля проводять тут круглий стіл за участю так званих «українських» політиків для того, аби пом’якшити цю резолюцію. От так хтось здає Україну, а хтось за неї бореться», – резюмувала Ірина Геращенко.

Теги: #европейская_солидарность #геращенко
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