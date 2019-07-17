Выборы2019

Выборы

18:50 17.07.2019

Зеленский пока не определился по вопросу проведения внеочередных местных выборов

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Зеленский пока не определился по вопросу проведения внеочередных местных выборов

Президент Украины Владимир Зеленский еще не определился по вопросу о том, целесообразно ли проводить внеочередные местные выборы.

"Я не знаю, я думаю", – сказал Зеленский в среду в Харькове, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о его позиции по целесообразности проведения внеочередных местных выборов с учетом того, что его сторонники озвучивают разные мнения.

По словам президента, есть аргументы как за, так и против.

"Я думаю, что может быть слишком много выборов в эти сроки. Мне так кажется пока что. Но посмотрим, как будут работать все местные люди. Потому что пока я проехал несколько областей и вижу, что с ними очень сложная ситуация, у меня очень сложный диалог. Поэтому, может быть, и решим (проводить внеочередные местные выборы - ИФ)", - сказал Зеленский.

Отвечая на реплику о том, что члены его команды Руслан Стефанчук и Дмитрий Разумков высказали противоположные точки зрения по этому вопросу, он ответил: "Я мудрый. Я услышу каждого из них и выберу правильный вариант".

Теги: #зеленский #местные_выборы #внеочередные_выборы
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