Госисполнитель арестовал средства "Евросолидарности" в сумме более 4 тыс. грн из-за долга перед Портновым

Главный государственный исполнитель Подольского районного отдела Государственной исполнительной службы Киева Борис Полинский постановил арестовать средства партии "Европейская солидарность" ввиду невыплаты долга в пользу бывшего заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

Фотокопию соответствующего постановления опубликовал в среду на своей странице в Фейсбуке Портнов.

"Исполнительная служба арестовала счета "Европейской солидарности" Порошенко (БПП) в рамках выигранного мной иска о защите чести и деловой репутации. Сумма небольшая, всего 3,5 тыс. грн, но дело принципа", - прокомментировал Портнов.

По его словам, следующий шаг - принудительное перечисление на его личный счёт средств партии Петра Порошенко.

В постановлении об аресте средств должника, в частности, указано, что в пользу Портнова с партии "Европейская солидарность" должно быть взыскано 3524,01 грн. Однако должник не выплачивает этот долг, решение суда не выполняет.

"С целью обеспечения выполнения решения суда и устранения возможности осуществления отчуждения средств необходимо наложить арест на средства должника в пределах суммы долга с учетом исполнительного сбора и расходов исполнительного производства, что вместе составляет 4376,41 грн", - сказано в постановлении.

Арест будет наложен на средства на счетах в нескольких банках.