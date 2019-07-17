В "Евросолидарности" расценивают угрозы Гройсмана в адрес партии как грубое применение админресурса, не видят смысла в дальнейшей полемике

В пресс-службе партии "Европейская солидарность" расценивают высказывания премьер-министра Владимира Гройсмана в их адрес как угрозы и применение административного ресурса со стороны лидера не преодолевающей проходной барьер на внеочередных парламентских выборах политсилы "Украинская стратегия" в адрес одного из лидеров гонки.

"Мы никогда не реагировали на агрессивные выпады Владимира Гройсмана в адрес команды, которой он целиком и полностью обязан своим карьерным ростом. Несколько лет назад его критика могла бы выглядеть как смелость. Но теперь, когда она раздается в спину, свидетельствует о совершенно иных чертах характера ... О том, что партия Гройсмана не преодолевает пятипроцентный барьер, убедительно свидетельствуют опросы всех ведущих социологических центров", - говорится в заявлении пресс-службы "Евросолидарности", обнародованном в среду днем.

В "Евросолидарности" подчеркнули, что считают "Украинскую стратегию Гройсмана" как партию, распыляющую голоса европейски ориентированных украинцев и, как следствие, способствующую противоположному лагерю.

"Партия Гройсмана относится к числу тех политических партий, которые распыляют голоса европейски ориентированных избирателей и увеличивают бонус для пятой колонны", - говорится в заявлении.

При этом в "Евросолидарности" отметили, что в начале избирательной кампании Гройсман сам отклонил предложение действовать совместно на фоне новых вызовов, которые стоят перед страной.

"Считаем, что дальнейшая полемика уже не имеет смысла, поскольку уже через считанные дни нас рассудят избиратели. А угрозы премьер-министра в адрес одного из лидеров гонки мы рассматриваем как грубое применение административного ресурса", - подытожили в пресс-службе "Европейской солидарности".

Ранее в среду на заседании правительства Гройсман обратился к правоохранительным органам проверить возможные нарушения избирательного законодательства в ходе антиагитации в Интернете против партий демократического толка.

"Хотел бы обратиться к вам, (глава МВД Аваков – ИФ) Арсен Борисович, и Нацполиции... Сегодня дискредитируются абсолютно все политсилы демократического лагеря. Более того, навязываются истории, которые не имеют ничего общего с реальностью... Я рассчитываю, что правоохранительные органы дадут этому вопросу серозную оценку", - сказал премьер.

В частности, лидер "Украинской стратегии" отметил, что в информпространстве пропагандируется мысль, что необходимо на парламентских выборах голосовать за "Европейскую солидарность" как якобы единственную политсилу, которая имеет проходной рейтинг. "Мы проанализировали, сегодня есть десятки аккаунтов в интернете, которые финансируются с разных неполитических финансовых источников. Я считаю, что тут есть юридическая составляющая, что такие вещи финансируются вне избирательных фондов", - добавил Гройсман.