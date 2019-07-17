Возбуждено дело по факту распространения антирекламы на кандидата от партии "Слуга народа" в Киевской области

Полиция начала уголовное производство по факту распространения антирекламы на кандидата партии "Слуга народа" в Киевской области.

"Неизвестные граждане раздавали прохожим печатную продукцию с контрагитацией, а также демонстрировали видеоролик с антирекламой отношении кандидата в народные депутаты от политической партии "Слуга народа", - сказано в сообщении на сайте Национальной полиции в среду.

Кроме того, аналогичный факт распространения антирекламы относительно указанного кандидата полиция зафиксировала в г.Васильков Киевской области.

"Антиагитационного продукция изъята. Лица фигурантов установлены. Сейчас они дают показания", - отметил руководитель полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Начато два уголовных производства, в частности по ст.296 (хулиганство) и ст.157 (нарушение избирательного законодательства) Уголовного кодекса Украины.