Во Львовской области поступило более 17 тыс. заявлений о смене места голосования на выборах в Раду

Отделы ведения Реестра избирателей Львовской области приняли более 17 тыс. заявлений о временной смене места голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду.

"С начала избирательного процесса отделы ведения реестра Львовской области приняли 17 тыс. 119 заявлений о временной смене места голосования… Для сравнения перед вторым туром президентских выборов таких заявлений было более 20 тыс.", - сообщает во вторник пресс-служба Львовской областной государственной администрации со ссылкой на начальницу отдела администрирования Госреестра избирателей Зоряну Павлив.

По ее данным, 13 тыс. 666 избирателей выбрали местом голосования Львовскую область. Из этого числа 6,5 тыс. избирателей сменили место голосования в границах области.

Соответственно 7115 избирателей из других областей и из Заграничного избирательного округа смогут проголосовать во Львовской области.

Больше всех избирателей из г.Киева (858 человек), а также Донецкой (721) и Днепропетровской областей (517 человек).