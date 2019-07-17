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15:09 17.07.2019

Александр Вилкул: "Оппозиционный блок" готов голосовать за законы, защищающие украинский народ

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Александр Вилкул: "Оппозиционный блок" готов голосовать за законы, защищающие украинский народ

Фракция "Оппозиционного блока" в Верховной Раде готова прибыть на внеочередное заседание парламента. Об этом, комментируя инициативу Офиса Президента созвать внеочередное заседание в четверг, 18 июля, заявил заместитель главы фракции Александр Вилкул.

«Мы считаем, что пленарные заседания сессии ВР стоило продолжать до принятия всех важных для украинского народа законов, а не только рамочного антикоррупционного закона. "Оппозиционный блок" зарегистрировал пакет законопроектов в рамках реализации Минских соглашений, их стоило бы рассмотреть в первую очередь. Критически важны для наших граждан и ряд социальных законопроектов – о снижении тарифов на газ и ЖКХ, запрете повышения цены на природный газ, списании задолженности населения по уплате за услуги ЖКХ.

Наша политическая сила последовательно выступает за отмену ряда антисоциальных геноцидных реформ – медицинской, образовательной, пенсионной. Откровенно антинародными являются языковой закон и антицерковные законы. Поэтому в любой момент мы готовы прибыть на очередное или внеочередное заседания парламента, чтобы работать на благо народа, а не в угоду уходящей власти», - заявил Александр Вилкул.

Теги: #вилкул #оппозиционный_блок
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