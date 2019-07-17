Вилкул предложил президенту создать Украинский институт русского языка

В день вступления в силу скандального закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" один из лидеров Оппозиционного блока обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с инициативой прекратить политические спекуляции на тему языка.

Он предложил создать Украинский институт русского языка, который, по мнению политика, должен разрушить монополию России на русский язык. «Язык должен перестать быть предметом политических спекуляций и в Украине, и в России», - говорится в обращении.

Целью работы Украинского института русского языка предлагается сделать стандартизацию и поддержку русского языка в Украине, поддержку творческого потенциала украинцев, которые работают и творят на русском языке.

Предполагается, что создание Украинского института русского языка сможет стать значимым шагом в доказательство того, что Украина способна и готова придерживаться принятых в цивилизованном мире норм,касающихся права граждан использовать родной язык.

В Оппозиционном блоке призывают Президента Украины, политические силы и общественность внимательно отнестись к инициативе создания Украинского института русского языка. Со своей стороны, политическая сила беретна себя обязательства подготовить соответствующийзаконопроект, создать проектную группу, начать подготовительную работу.

Кроме создания Украинского института русского языка, Оппозиционный блок требует отменить дискриминационный закон о языке и принять альтернативный законопроект, который разработан политической силой и уже подан в парламент.

Еще одним пунктом плана Оппозиционного блока по решению языковой проблемы стало предложение провести в Украине гуманитарную децентрализацию, которая обеспечит передачу права регионам самим определять,какой язык использовать, кроме государственного.