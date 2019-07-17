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14:45 17.07.2019

Смешко о заявлении Гриценко обломать ему рога: Полковник, прекратите истерику

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Смешко о заявлении Гриценко обломать ему рога: Полковник, прекратите истерику

Лидер партии "Сила и честь", экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко в ответ на заявление лидера партии "Гражданская позиция", экс-министра обороны Анатолия Гриценко о попытке силой надавить на представителя его команды посоветовал политику научиться проигрывать.

"Не знаю, о каких "рогах" говорит господин Гриценко. Откровенно, не эксперт в этом вопросе. Но, полковник, прекратите истерику", - написал Смешко на своей странице в соцсети Фейсбуке в среду.

Он также добавил, что "непопадание в парламент – это не повод для истерики", поскольку жизнь есть и за пределами Верховной Рады.

"Опытный" с 2004 года политик должен, наконец, научиться мудрости у своей очаровательной жены – Юлии Мостовой. В том числе умению проигрывать", - подчеркнул Смешко.

Как сообщалось, Анатолий Гриценко заявил, что Игорь Смешко через своего охранника попытался за кулисами студии политического ток-шоу "Свобода слова" принудить представителя "Гражданской позиции" прекратить задавать в эфире вопросы о персональном составе партийного списка "Силы и чести" на внеочередных парламентских выборах. При этом лидер "Гражданской позиции" заверил, что принудить молчать членов его команды посредством физического давления не получится.

"Нажать физически, закрыть рот? Не удастся! Эти подлые спецслужбистские штучки себе оставьте. В студии (не за кулисами) генерала я твердо предупредил: еще один такой подлый поступок - рога обломаю. Без охранника", - написал Гриценко.

Политическое ток-шоу "Свобода слова", в котором принимал участие Смешко, выходило в эфир во вторник, 16 июля, вечером.

Теги: #смешко #гриценко
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