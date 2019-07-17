Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов в премьеры у сограждан - соцопрос

Лидера партии "ВО "Батькивщина" и одноименной парламентской фракции Юлию Тимошенко хотят видеть премьер-министром Украины наибольшее количество украинцев (15,7%), свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Согласно обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду данным, еще 13,5% опрошенных видят в кресле главы правительства основателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардепа Юрия Бойко.

При этом 10,2% избирателей считают, что с работой премьера лучше всего сможет справиться лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко, 8,6% опрошенных оставили бы на этом посту действующего премьер-министра Владимира Гройсмана, а 8,1% отдали бы этот пост лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку.

Все другие предложенные социологами на должность премьера фамилии политиков получили поддержку менее 8% респондентов.

Затруднились ответить на вопрос 9,4% опрошенных.

Исследование проводилось 3-10 июля во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных правительству территорий. Опрошено 3022 респондентов, стандартная погрешность выборки +/- 1,8% .