Выборы2019

Выборы

13:33 17.07.2019

Семь партий имеют шансы пройти в Раду – опрос

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Семь партий имеют шансы пройти в Раду – опрос

Четыре политические партии - "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", - уверенно проходят в Верховную Раду следующего созыва, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Согласно обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду результатам опроса, при расчетной явке в день голосования 21 июля 47-49% "Слугу народа" готовы поддержать 42,5% респондентов среди тех, кто определился, будет голосовать.

"Оппозиционную платформу – За жизнь" поддерживают 15,1% избирателей, "Европейскую солидарность" – 8,1%, ВО "Батькивщина" – 7,6%.

При этом с учетом статистической погрешности выборки в 1,8% также определенные шансы преодолеть 5-процентный проходной барьер на парламентских выборах имеют партии "Голос" и "Гражданская позиция" (по 4,8%) и "Сила и честь", за которую готовы отдать свои голоса 4,6% избирателей.

Остальные партии не преодолевают проходной барьер.

Исследование проводилось 3-10 июля во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных территорий. Опрошено 3022 респондентов, стандартная погрешность выборки +/- 1,8% .

Расчетная явка в день выборов будет составлять 47-49%.

Теги: #опросы2019
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