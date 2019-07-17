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13:06 17.07.2019

Рабинович: Украинцы ждут, когда проснется Голобородько и установит мир

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Рабинович: Украинцы ждут, когда проснется Голобородько и установит мир

Украинцы все еще ждут, что новый президент Владимир Зеленский станет телевизионным Голобородько и исполнит свои обещания. Об этом в эфире политического ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» заявил сопредседатель партии «Оппозиционной платформы - за жизнь», народный депутат Вадим Рабинович.
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=vEAscl-_i1I
«Зеленский для меня не враг. Я все так же считаю, как и многие из вас, что вот-вот проснется Голобородько и сделает все то, что он обещал», – признался парламентарий.
Любой вопрос, который поднимался Зеленским во время предвыборной кампании, так и не решен, считает Рабинович.
«По тарифам – нельзя, потому что президент не занимается экономикой по Конституции. Но почему тогда ему можно мостами командовать? Это тоже экономика! Так не должно быть», – уверен политик.
По мнению народного депутата, главное, к чему должны стремиться украинские политики, – мир.
«То же самое происходит с миром. А ведь мир – самодостаточная ценность. Не нужно придумывать никаких дополнительных лозунгов, все ясно: будет мир в стране – и мы выживем, не будет его – выживем плохо. Но все равно выживем!» – подчеркнул парламентарий.
Глава "Оппозиционной платформы - за жизнь" дал понять, что настроен решительно.
«Мы уже показали на украинских выборах, что выбор Зеленского – это сломанный хребет дракону Порошенко. Мы пережили Порошенко, и Супрун переживем, и всех остальных – и будет сильная Украина!» – резюмировал он.

Теги: #оппозиционная_платформа #зеленский #рабинович
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