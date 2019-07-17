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12:45 17.07.2019

В "Евросолидарности" считают, что Труба действует под диктовку Портнова

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В "Евросолидарности" считают, что Труба действует под диктовку Портнова

В партии "Европейская солидарность" считают, что директор Государственного бюро расследований Роман Труба действует под диктовку бывшего заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

"Считаем показательным, что за час до пресс-брифинга директора ГБР Романа Трубы экс-заместитель главы администрации Януковича – Андрей Портнов уже анонсировал в своем Телеграм-канале "новую повестку" для Петра Порошенко", - говорится в заявлении партии, обнародованном в среду на сайте "Евросолидарности".

В заявлении отмечается, что Портнов не скрывает политических мотивов преследования Порошенко и пишет, что пятый президент должен "пройти абсолютно все этапы тех же процедур, которые прошли по его указанию тысячи украинцев".

"Нам жаль, что глава ГБР Роман Труба стал инструментом в руках приспешника Виктора Януковича Андрея Портнова и пророссийского реванша", - отмечается в заявлении.

Теги: #гбр #труба #европейская_солидарность #портнов
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