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12:17 17.07.2019

Рабинович: Мы продолжим бороться за мир, несмотря на угрозу тюремного заключения

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Рабинович: Мы продолжим бороться за мир, несмотря на угрозу тюремного заключения

Нынешняя власть готова сажать в тюрьму не за нарушение законов, а просто за то, что кто-то делает реальные шаги к миру в Украине. Об этом в эфире политического ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» рассказал сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", народный депутат Вадим Рабинович, пообещав, что угроза уголовного преступления не остановит его и однопартийцев в борьбе за мир.
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=vEAscl-_i1I
«Я понимаю, что у нынешней власти работает теория «схрона». Не нравится – убить, не нравится – зарезать, не нравится – посадить в тюрьму. Но скажите, пожалуйста, законы Украины запрещают партии, крупнейшей партии в стране, вести переговоры с коллегами о мире? Конечно, нет. Но ведь наших вурдалаков трусить начинает, только когда слово «мир» произносишь!» – считает политик.
Он отметил, что не боится угроз за то, что он ведет мирные переговоры с представителями РФ ради установления мира.
«Мы и с Медведевым, и с Грызловым и говорили о мире и тех шагах, которые к нему приведут. Преступление это в нашей Украине? Тогда сажайте нас в тюрьму!» – заявил народный депутат.
Глава "Оппозиционной платформы - за жизнь" подчеркнул, что партия будет продолжать бороться за мир, несмотря на угрозы тюрьмы.
«Сажайте нас в тюрьму, но я вам гарантирую, что мы и дальше будем бороться за мир», – резюмировал Вадим Рабинович.

Теги: #оппозиционная_платформа #рабинович
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