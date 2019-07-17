"ОПОРА" будет проводить параллельный подсчет голосов на выборах в Раду только по пропорциональной части – Айвазовская

Гражданская сеть "ОПОРА" будет проводить параллельный подсчет голосов избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду, но только по пропорциональной части избирательной системы, сообщила председатель правления "ОПОРы" Ольга Айвазовская.

В блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, планирует ли "ОПОРА" проводить параллельный подсчет голосов на парламентских выборах, Айвазовская сказала "Да, будем, но, к сожалению, исключительно по пропорциональной части избирательной системы. Для ППГ (параллельного подсчета голосов – ИФ) по мажоритарке выборка и наша методика не работает, а закрыть почти 30 тыс. участков не смогут даже наблюдатели от партий и кандидатов. Это частично компенсирует мониторинг в окружных избирательных комиссиях".

"Откровенно говоря, подсчет по мажоритарке будет непростым и длительным, и мы надеемся, по крайней мере, обеспечить законность приема протоколов и непереписывания их "на коленке" в помещениях ОИК (окружных избирательных комиссий - ИФ)", - добавила она.