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11:37 17.07.2019

Полиция возбудила дело о возможном доведении до самоубийства кандидата в нардепы в Николаевской области

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Полиция Николаевской области в связи со смертью 56-летнего бизнесмена, кандидата в народные депутаты в г.Первомайске открыла еще одно уголовное производство по статье "доведение до самоубийства".

"С целью проверки версии о возможном доведении до самоубийства кандидата в народные депутаты Украины николаевские полицейские открыли дополнительное уголовное производство", - сообщает полиция Николаевской области в среду на странице в соцсети Фейсбук.

Внесена дополнительная квалификация по ч.1 ст.120 Уголовного кодекса Украины "доведение до самоубийства". Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Как сообщалось, 16 июля около 19:30 в г.Первомайск в боксе предприятия по ул.Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины, с огнестрельным ранением. Рядом с телом погибшего находилось охотничье ружье. По предварительным данным, кандидат в нардепы выстрелил себе в область груди.

Начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, как требует процедура.

Теги: #нардеп #самоубийство #николаевская_область #убийство
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