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10:24 17.07.2019

Наиболее проблемными могут стать мажоритарные округи в Донецкой, Закарпатской и Днепропетровской областях, ожидают в "ОПОРЕ"

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Наиболее проблемными могут стать мажоритарные округи в Донецкой, Закарпатской и Днепропетровской областях, ожидают в "ОПОРЕ"

На выборах в Верховную Раду наиболее проблемными могут стать мажоритарные округи в прифронтовых районах Донецкой области, а также в Закарпатской и Днепропетровской областях, где есть опасность манипуляций и подкупа избирателей, ожидает председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"Наиболее проблемными могут быть округа в прифронтовых районах Донецкой области. Как уже показали объявленные подозрения в Закарпатской области относительно подкупа, наиболее манипулятивными и те (округа – ИФ) в Днепропетровской области, где под десяток двойников кандидатов на округ", - рассказала она в блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время Айвазовская отметила, что относительно дня голосования "ОПОРА" "не делает прогнозов", а "работает с фактическими данными".

"В этих и других регионах работают наши долгосрочные наблюдатели, а наиболее весомыми являются те нарушения, которые происходят до дня голосования, а не в день выборов", - пояснила она.

Теги: #айвазовская #опора #мажоритарые_округа
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