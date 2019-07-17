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11:20 17.07.2019

Смешко: Турчинов должен стоять перед судом за сдачу Крыма

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Смешко: Турчинов должен стоять перед судом за сдачу Крыма

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Саме генерал-полковник Володимир Замана відмовився у лютому 2014 року виконувати наказ Януковича розігнати Майдан, за що був знятий з посади. Саме Володимир Замана направив дві розвідувальні роти в Крим, які готові були виконати наказ.

Про це заявив лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко під час ефіру програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV, відповідаючи на закид народної депутатки від «Народного фронту» Вікторії Сюмар, яка зараз балотується разом з «Європейською солідарністю» Порошенка, про те, що в виборчому списку партії «Сила і Честь» є генерал-полковник Володимир Замана, який очолював Генштаб у 2012-2014 роках.

«Саме генерал-полковник Замана відмовився у лютому 2014 року виконувати наказ Януковича розігнати Майдан, за що був знятий з посади. Саме Замана направив дві розвідувальні роти в Крим, які готові були виконати наказ. Тільки виконуючий обов’язки президента Турчинов виявився не тільки не верховних головнокомандуючим, а виявився боягузом, який не виконав свій прямий обов’язок», — заявив Ігор Смешко.

Лідер партії «Сила і Честь» нагадав, що саме він приходив до в.о. президента Турчинова і пропонував йому не призначати командира одного корабля (Ігоря Тенюха, члена ВО «Свобода») на міністра оборони під час війни. «І приводив генерала Радецького, який був готовий почати бойові дії [по відсічу російської агресії в Криму – ред.]. На що ваш Турчинов відповів, що «у нас політичні квоти» і що «не можемо, це квота партії «Свобода». Після виявилося, що наказ [оборонятися – ред.] не був відданий. У перші три–чотири дні, коли можна було заарештувати заколотників [в Криму — ред]», — зазначив Смешко.

Політик наголосив, що у 2014-му він займався тим, що робив все можливе, щоб хоча б міжнародна спільнота не залишила Україну один на один з ворогом. «Що я робив у 2014-му? Те, що могла людина з моїм досвідом і зв’язками. Вже в березні 2014 року я був в штаб-квартирі НАТО, зустрівся із заступником генерального секретаря НАТО. При повній імпотенції в.о. президента і Верховного головнокомандувача, я робив все можливе, щоб хоча б міжнародна спільнота не залишила Україну один на один з ворогом, який без жодного зустрічного супротиву йшов на нашу територію. Ось чим я займався», — підкреслив лідер партії «Сила і Честь».

Ігор Смешко зазначив, що генерал Замана дав покази в суді, що це була зрада з боку вищого політичного керівництва України. «Замана був призначений саме в.о. президента Турчиновим уповноваженим Верховної Ради з контролю діяльності Міністерства оборони. Через п’ять днів, коли генерал Замана почав вимагати застосування сили проти [російських окупантів в Криму – ред.], його звільнив Турчинов. Він дуже боїться показів Замани в суді, тому що Турчинов повинен стояти перед судом за здачу і Криму і за те, що ми маємо на сході», — наголосив Смешко.

Теги: #крым #турчинов #сила_и_честь #смешко
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