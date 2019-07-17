Петр Порошенко внес наибольший вклад в развитие государственности среди всех президентов Украины - социологическое исследование

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П’ятий президент Петро Порошенко зробив найбільший внесок у розвиток української державності з-поміж усіх президентів України за всю історію незалежності – такі дані соціологічного дослідження, проведеного Інститутом стратегічних досліджень та прогнозів «Янус» та Центром «СОЦИС» з 3 по 9 липня цього року.

Петро Порошенко був найефективнішим Главою держави у більшості з напрямків розвитку країни, – вважають респонденти. Особливо значні досягнення Петра Порошенка – європейська інтеграція та зміцнення обороноздатності України, укріплення незалежності нашої держави та проведення реальних реформ.

Дослідники також відзначають, що оцінка досягнень Петра Порошенка на посаді президента України порівняно з минулим роком суттєво покращилася.

Дослідження проведено з 3 до 9 липня цього року спільними зусиллями Інституту стратегічних досліджень та прогнозів «Янус» та Центру «СОЦИС». Опитування проводилося на планшетах методом F2F за загальнонаціональною вибіркою, яка репрезентує доросле населення України (окрім Криму та непідконтрольних територій (НПКТ) на Сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Обсяг вибірки:n=2000 респондентів.