Выборы2019

Выборы

10:09 17.07.2019

Петр Порошенко внес наибольший вклад в развитие государственности среди всех президентов Украины - социологическое исследование

1 мин читать
Петр Порошенко внес наибольший вклад в развитие государственности среди всех президентов Украины - социологическое исследование

Подается на языке оригинала

П’ятий президент Петро Порошенко зробив найбільший внесок у розвиток української державності з-поміж усіх президентів України за всю історію незалежності – такі дані соціологічного дослідження, проведеного Інститутом стратегічних досліджень та прогнозів «Янус» та Центром «СОЦИС» з 3 по 9 липня цього року.

Петро Порошенко був найефективнішим Главою держави у більшості з напрямків розвитку країни, – вважають респонденти. Особливо значні досягнення Петра Порошенка –  європейська інтеграція та зміцнення обороноздатності України, укріплення незалежності нашої держави та проведення реальних реформ.

Дослідники також відзначають, що оцінка досягнень Петра Порошенка на посаді президента України порівняно з минулим роком суттєво покращилася.   

Дослідження проведено з 3 до 9 липня цього року спільними зусиллями Інституту стратегічних досліджень та прогнозів «Янус» та Центру «СОЦИС». Опитування проводилося на планшетах методом F2за загальнонаціональною вибіркою, яка репрезентує доросле населення України (окрім Криму та  непідконтрольних територій (НПКТ) на Сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Обсяг вибірки:n=2000 респондентів.

Теги: #порошенко #опросы2019
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:20 16.07.2019
Защита Порошенко официально уведомила ГБР, что он не может явиться на допрос 17 июля и предложила следователю назначить следственные действия после выборов

Защита Порошенко официально уведомила ГБР, что он не может явиться на допрос 17 июля и предложила следователю назначить следственные действия после выборов

21:15 16.07.2019
В ГБР не уведомлены о том, что Порошенко не придет в среду на допрос и ждут его - Труба

В ГБР не уведомлены о том, что Порошенко не придет в среду на допрос и ждут его - Труба

19:55 16.07.2019
Порошенко заявил, что отправляется в Страсбург с целью формирования "группы друзей Украины" в новоизбранном Европарламенте

Порошенко заявил, что отправляется в Страсбург с целью формирования "группы друзей Украины" в новоизбранном Европарламенте

11:05 16.07.2019
Петр Порошенко: Только от нас зависит, будет ли Украина игроком на мировой шахматной доске, или пешкой, которая ничего не решает

Петр Порошенко: Только от нас зависит, будет ли Украина игроком на мировой шахматной доске, или пешкой, которая ничего не решает

13:34 15.07.2019
Юрий Бойко - на первом месте среди кандидатов в премьер-министры - опрос

Юрий Бойко - на первом месте среди кандидатов в премьер-министры - опрос

13:24 15.07.2019
В Раду проходят 5 партий, еще 2 - на грани преодоления барьера – опрос Центра Разумкова

В Раду проходят 5 партий, еще 2 - на грани преодоления барьера – опрос Центра Разумкова

22:15 14.07.2019
Порошенко: идея новой люстрации отвлекает от возврата к власти соратников Януковича

Порошенко: идея новой люстрации отвлекает от возврата к власти соратников Януковича

22:07 14.07.2019
Порошенко: идея новой люстрации отвлекает от возврата к власти соратников Януковича

Порошенко: идея новой люстрации отвлекает от возврата к власти соратников Януковича

12:09 13.07.2019
Порошенко надеется, что позиция стран ЕС остудит "горячие головы" с "новой люстрацией"

Порошенко надеется, что позиция стран ЕС остудит "горячие головы" с "новой люстрацией"

21:00 12.07.2019
Порошенко 17 июля в Страсбурге встретится с новыми депутатами ЕП и лидерами европейских партий

Порошенко 17 июля в Страсбурге встретится с новыми депутатами ЕП и лидерами европейских партий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка, в частности, № 31 Коробкову, №71 Боярчука и №99 Соколова

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

ПОСЛЕДНЕЕ

"ОПОРА" будет проводить параллельный подсчет голосов на выборах в Раду только по пропорциональной части – Айвазовская

Гриценко пообещал "обломать рога" Смешко, если со стороны последнего повторится попытка силой надавить на представителей команды "Гражданской позиции"

Смешко: Турчинов должен стоять перед судом за сдачу Крыма

Дрик - Вилкулу: "Сначала вы приглашаете войну в Украину, а теперь ложно обещаете ее остановить"

Наиболее проблемными могут стать мажоритарные округи в Донецкой, Закарпатской и Днепропетровской областях, ожидают в "ОПОРЕ"

Мэр Кернес: в случае внеочередных местных выборов буду в них участвовать

В Николаевской области нашли застреленным кандидата в нардепы – полиция

В Одесской области выявлена сеть подкупа избирателей в пользу нардепа Барвиненко при участии более 20 человек

Игорь Смешко: Агрессор пойдет настолько далеко, насколько мы ему позволим

В ООН надеются, что внеочередные выборы в Раду пройдут мирно и демократично

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА