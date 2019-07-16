В ООН надеются, что внеочередные выборы в Раду пройдут мирно и демократично

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло выразила надежду на то, что парламентские выборы в Украине пройдут мирно и демократично.

"Сегодня Совет проводит заседание до еще одних выборов (в Украине – ИФ). Через несколько дней украинцы будут выбирать членов парламента. Мы надеемся, что выборы пройдут мирно и демократично", - сказала она, выступая на заседании Совбеза ООН во вторник.

Дикарло также добавила, что в ООН надеются на широкую представленность в следующем созыве украинского парламента.

Внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля 2019 года.