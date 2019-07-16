Смешко выступает за ужесточение наказания за коррупцию

Верховная Рада должна унормировать законодательство, чтобы обеспечить эффективную борьбу с коррупцией, заявляет лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко.

"Парламент, куда сейчас мы идем своей политической силой… должен распутать колючую, как проволока, запутанную правовую систему государства, которая не способна бороться с коррупцией, не способна обеспечить национальную безопасность и оборону государства", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Смешко высказался за введение "более жесткого" наказания за коррупцию, однако не конкретизировал, каким оно должно быть.

"Первое, что мы будем делать… это (предложим – ИФ) пакет законов, который заставит выполнять полномочия, Конституцию, закон о президенте, об импичменте, о специальных следственных комиссиях. Нужно принимать закон об оппозиции, о местном самоуправлении, о судоустройстве, о борьбе с коррупцией", - рассказал лидер партии "Сила и честь".