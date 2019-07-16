Более 280 тыс. украинцев временно сменили место голосования к выборам Рады - ЦИК

С 24 мая по 15 июля своим правом временно изменить место голосования для участия во внеочередных выборах народных депутатов Украины воспользовались 280тыс. 922 граждан Украины, сообщает Центральная избирательная комиссия.

"Наибольшее количество заявлений подано от избирателей Донецкой области и города – 42тыс. 642 и 21тыс. 239 соответственно", - говорится в распространенном во вторник пресс-службой ЦИК сообщении.

Теперь, говорится в информации, отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям.

"Проверить наличие избирателя в Госреестре, а также адрес избирательного участка, в список которой будут включены избиратели, можно по ссылке - https://www.drv.gov.ua", - напомнили в ЦИК.

Внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля 2019 года.