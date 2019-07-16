Андрей Садовой: Украинский селянин должен быть полноправным владельцем своей земли

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"Самопоміч" підтримує відкриття ринку землі із дозволом купувати землю тільки громадянам України та обмеженням кількості гектарів, яку може купити одна особа. Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер партії Андрій Садовий.

Також, за його словами, партія відстоюватиме запровадження пільгового – нульового – кредитування для фермерів та прозорий продаж права оренди на землі державної власності.

"Ви коли-небудь задумувались, чому у власності держави є мільйони гектарів землі, але в стрічці доходів бюджету немає грошей від оренди цієї землі? Тим часом великі агрохолдинги на людських паях отримують надприбутки і вбивають родючі чорноземи. Ситуація, на жаль, така ж, як і в багатьох інших галузях – тому що це комусь вигідно.

Але якщо ми втратимо бажання людей господарювати на землі, буде велика трагедія", – наголошує Андрій Садовий.

На переконання політика, також недопустимо вже 3 роки не мати в уряді профільного міністра з питань аграрної політики: "Без лідера у цьому процесі держава не зможе виконувати якісно свої функції".