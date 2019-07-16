Выборы2019

Выборы

15:11 16.07.2019

Андрей Садовой: Украинский селянин должен быть полноправным владельцем своей земли

1 мин читать
Андрей Садовой: Украинский селянин должен быть полноправным владельцем своей земли

Подается на языке оригинала

"Самопоміч" підтримує відкриття ринку землі із дозволом купувати землю тільки громадянам України та обмеженням кількості гектарів, яку може купити одна особа.  Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер партії Андрій Садовий. 

Також, за його словами, партія відстоюватиме запровадження пільгового – нульового – кредитування для фермерів та прозорий продаж права оренди на землі державної власності. 

"Ви коли-небудь задумувались, чому у власності держави є мільйони гектарів землі, але в стрічці доходів бюджету немає грошей від оренди цієї землі? Тим часом великі агрохолдинги на людських паях отримують надприбутки і вбивають родючі чорноземи. Ситуація, на жаль, така ж, як і в багатьох інших галузях – тому що це комусь вигідно. 

Але якщо ми втратимо бажання людей господарювати на землі, буде велика трагедія", – наголошує Андрій Садовий. 

На переконання політика, також недопустимо вже 3 роки не мати в уряді профільного міністра з питань аграрної політики: "Без лідера у цьому процесі держава не зможе виконувати якісно свої функції".

Теги: #садовой #земля #самопомич
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:45 16.07.2019
Криминалитет усиливает влияние на местное самоуправление, досрочные местные выборы могут его зацементировать

Криминалитет усиливает влияние на местное самоуправление, досрочные местные выборы могут его зацементировать

13:03 16.07.2019
Криминалитет усиливает влияние на местное самоуправление, досрочные местные выборы могут его зацементировать

Криминалитет усиливает влияние на местное самоуправление, досрочные местные выборы могут его зацементировать

12:38 16.07.2019
Проведение досрочных местных выборов укрепит позиции криминалитета в местных органах власти, считает Садовой

Проведение досрочных местных выборов укрепит позиции криминалитета в местных органах власти, считает Садовой

12:18 16.07.2019
Проведение досрочных местных выборов укрепит позиции криминалитета в местных органах власти, считает Садовой

Проведение досрочных местных выборов укрепит позиции криминалитета в местных органах власти, считает Садовой

13:18 15.07.2019
"Самопомич" предлагает платить 100 тысяч гривен за рождение ребенка - пресс-служба партии

"Самопомич" предлагает платить 100 тысяч гривен за рождение ребенка - пресс-служба партии

11:42 12.07.2019
Первый стандарт НАТО - это честь солдата - Садовой

Первый стандарт НАТО - это честь солдата - Садовой

11:38 12.07.2019
Цифровое вещание в Украине контролирует фирма, созданая Януковичем - Садовой

Цифровое вещание в Украине контролирует фирма, созданая Януковичем - Садовой

10:45 12.07.2019
Садовой: "За преступления нужно наказывать, а не только люстрировать"

Садовой: "За преступления нужно наказывать, а не только люстрировать"

15:31 11.07.2019
"Агро-Вильд Украина" с немецкими инвестициями заявила о незаконной перерегистрации "дочки" и попытках присвоить урожай

"Агро-Вильд Украина" с немецкими инвестициями заявила о незаконной перерегистрации "дочки" и попытках присвоить урожай

13:19 11.07.2019
"Самопомич" - единственная фракция, которая дала 100% голосов за новый Избирательный кодекс

"Самопомич" - единственная фракция, которая дала 100% голосов за новый Избирательный кодекс

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка, в частности, № 31 Коробкову, №71 Боярчука и №99 Соколова

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

ПОСЛЕДНЕЕ

"Голос" инициирует в Раде 5-летний мораторий на сужение сфер применения языкового закона

С начала избирательной кампании в харьковскую полицию поступило 334 обращения в связи с выборами, начато 36 дел

"Батькивщина" поддерживает проведение внеочередного заседания Рады, предлагает свои вопросы для рассмотрения – Тимошенко

Юлия Тимошенко: В Украине должен быть один приоритет - образование

"Европейская солидарность" считает ошибкой "атаки" на партию со стороны Вакарчука

Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на украинском языке с учетом начала действия закона о языке - Нацсовет

В Украине правопорядок на внеочередных выборах в Раду будут обеспечивать более 131 тыс. правоохранителей

Тимошенко предлагает "Слуге народа" создать коалицию с проевропейскими силами в Раде, но не брать туда представителей предыдущей власти

Тимошенко предлагает "Слуге народа" создать коалицию с проевропейскими силами в Раде, но не брать туда представителей предыдущей власти

Юлия Тимошенко извинилась за собачьи бои, устроеные Гройсманом в прямом эфире

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА