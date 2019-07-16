"Батькивщина" поддерживает проведение внеочередного заседания Рады, предлагает свои вопросы для рассмотрения – Тимошенко

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее команда поддерживает инициативу президента Украины Владимира Зеленского о внеочередном заседании Верховной Рады и предлагает рассмотреть еще и вопросы по цене на газ и минимальной пенсии.

"Команда "Батькивщины" поддерживает предложение президента Зеленского провести внеочередное заседание Верховной Рады. Но кроме Антикоррупционного суда мы просим добавить в повестку дня этого заседания еще два вопроса, которые беспокоят людей. Первое - наш закон о направлении газа украинской добычи на потребности населения, что снизит цену на газ минимум вдвое. Второе - правка в действующий бюджет, которой будет исправлено нарушение закона и минимальная пенсия будет повышена до уровня прожиточного минимума - 3094 грн", - говорится в сообщении Тимошенко в Фейсбуке.

В видеообращении она призвала всех членов своей фракции принять участие во внеочередном заседании парламента в четверг.

Ранее заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка анонсировал созыв внеочередного заседания парламента для принятия антикоррупционных инициатив.

"Мы уже на четверг (18 июля - ИФ) хотим созвать внеочередное заседание парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое бы дало возможность для эффективной работы Антикоррупционного суда. Мы будем требовать принять закон о незаконном обогащении", - сказал он, выступая на панельной дискуссии форума "Установление справедливости - повестка дня для будущего парламента" во вторник в Киеве.