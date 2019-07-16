Выборы2019

Выборы

14:15 16.07.2019

"Батькивщина" поддерживает проведение внеочередного заседания Рады, предлагает свои вопросы для рассмотрения – Тимошенко

1 мин читать
"Батькивщина" поддерживает проведение внеочередного заседания Рады, предлагает свои вопросы для рассмотрения – Тимошенко

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее команда поддерживает инициативу президента Украины Владимира Зеленского о внеочередном заседании Верховной Рады и предлагает рассмотреть еще и вопросы по цене на газ и минимальной пенсии.

"Команда "Батькивщины" поддерживает предложение президента Зеленского провести внеочередное заседание Верховной Рады. Но кроме Антикоррупционного суда мы просим добавить в повестку дня этого заседания еще два вопроса, которые беспокоят людей. Первое - наш закон о направлении газа украинской добычи на потребности населения, что снизит цену на газ минимум вдвое. Второе - правка в действующий бюджет, которой будет исправлено нарушение закона и минимальная пенсия будет повышена до уровня прожиточного минимума - 3094 грн", - говорится в сообщении Тимошенко в Фейсбуке.

В видеообращении она призвала всех членов своей фракции принять участие во внеочередном заседании парламента в четверг.

Ранее заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка анонсировал созыв внеочередного заседания парламента для принятия антикоррупционных инициатив.

"Мы уже на четверг (18 июля - ИФ) хотим созвать внеочередное заседание парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое бы дало возможность для эффективной работы Антикоррупционного суда. Мы будем требовать принять закон о незаконном обогащении", - сказал он, выступая на панельной дискуссии форума "Установление справедливости - повестка дня для будущего парламента" во вторник в Киеве.

Теги: #газ #тимошенко #батькивщина #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:52 16.07.2019
Юлия Тимошенко: В Украине должен быть один приоритет - образование

Юлия Тимошенко: В Украине должен быть один приоритет - образование

12:40 16.07.2019
Тимошенко предлагает "Слуге народа" создать коалицию с проевропейскими силами в Раде, но не брать туда представителей предыдущей власти

Тимошенко предлагает "Слуге народа" создать коалицию с проевропейскими силами в Раде, но не брать туда представителей предыдущей власти

12:38 16.07.2019
Тимошенко предлагает "Слуге народа" создать коалицию с проевропейскими силами в Раде, но не брать туда представителей предыдущей власти

Тимошенко предлагает "Слуге народа" создать коалицию с проевропейскими силами в Раде, но не брать туда представителей предыдущей власти

12:30 16.07.2019
Тимошенко предлагает "Слуге народа" создать коалицию с проевропейскими силами в Раде, но не брать туда представителей предыдущей власти

Тимошенко предлагает "Слуге народа" создать коалицию с проевропейскими силами в Раде, но не брать туда представителей предыдущей власти

11:10 16.07.2019
Юлия Тимошенко извинилась за собачьи бои, устроеные Гройсманом в прямом эфире

Юлия Тимошенко извинилась за собачьи бои, устроеные Гройсманом в прямом эфире

09:05 16.07.2019
"Северный поток" остановился на ремонт до конца месяца

"Северный поток" остановился на ремонт до конца месяца

00:03 16.07.2019
У Зеленского допускают возможность досрочных местных выборов

У Зеленского допускают возможность досрочных местных выборов

22:10 15.07.2019
Юлия Тимошенко: Каждый голос за "Батькивщину" - это голос за снижение тарифов, рост пенсий и качественную медицину

Юлия Тимошенко: Каждый голос за "Батькивщину" - это голос за снижение тарифов, рост пенсий и качественную медицину

18:11 15.07.2019
Зеленский подчеркивает: президент - обычный участник дорожного движения, нарушившие ПДД сотрудники УГО будут привлечены к ответственности

Зеленский подчеркивает: президент - обычный участник дорожного движения, нарушившие ПДД сотрудники УГО будут привлечены к ответственности

15:34 15.07.2019
Зеленский поручил Кабмину обеспечить в День независимости возложение цветов к памятникам и местам захоронений, в частности, участников войны на Донбассе

Зеленский поручил Кабмину обеспечить в День независимости возложение цветов к памятникам и местам захоронений, в частности, участников войны на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка, в частности, № 31 Коробкову, №71 Боярчука и №99 Соколова

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

ПОСЛЕДНЕЕ

Криминалитет усиливает влияние на местное самоуправление, досрочные местные выборы могут его зацементировать

"Европейская солидарность" считает ошибкой "атаки" на партию со стороны Вакарчука

Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на украинском языке с учетом начала действия закона о языке - Нацсовет

В Украине правопорядок на внеочередных выборах в Раду будут обеспечивать более 131 тыс. правоохранителей

Проведение досрочных местных выборов укрепит позиции криминалитета в местных органах власти, считает Садовой

Петр Порошенко: Только от нас зависит, будет ли Украина игроком на мировой шахматной доске, или пешкой, которая ничего не решает

Верховный суд подтвердил отмену снятия Рената Кузьмина с регистрации кандидатом в нардепы

Верховный суд подтвердил отмену снятия Рената Кузьмина с регистрации кандидатом в нардепы

Трансляция пресс-конференции "Приспешников Кремля - в тюрьму: законодательная инициатива партии "Голос"

До завершения процесса волеизъявления граждан спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА