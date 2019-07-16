"Европейская солидарность" считает ошибкой "атаки" на партию со стороны Вакарчука

Партия "Европейская солидарность" заявила, что осуждает любые атаки на украинские патриотические политические силы, поскольку это ведет к поражению всех демократических и проевропейских сил.

"Считаем ошибкой атаки на "Европейскую солидарность" со стороны партии "Голос" и ее лидера Святослава Вакарчука в эфире одного из телеканалов. Такая тональность общения между демократическими и проевропейскими силами недопустима", - говорится в сообщении партии "Европейская солидарность" в Фейсбуке во вторник.

В заявлении отмечается, что информация о рейтингах партии "Голос" взята из двух опросов, обнародованных Киевским международным институтом социологии, к которым партия "Европейская солидарность" не имеет никакого отношения.

"Подчеркиваем: у нас общий враг - это реваншисты и пророссийские силы. И свои усилия следует сосредоточить на борьбе с ними. Мы убеждены, что сейчас время объединить усилия в борьбе за Украину и украинское", - говорится в сообщении партии.