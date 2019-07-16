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12:38 16.07.2019

Тимошенко предлагает "Слуге народа" создать коалицию с проевропейскими силами в Раде, но не брать туда представителей предыдущей власти

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Тимошенко предлагает "Слуге народа" создать коалицию с проевропейскими силами в Раде, но не брать туда представителей предыдущей власти

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что партии "Слуга народа" стоит создать в Верховной Раде нового созыва после внеочередных парламентских выборов коалицию с проукраинскими и проевропейскими партиями, за исключением представителей предыдущей власти.

"Мы предлагаем, не зависимо от того, будет у президента самостоятельное большинство или нет, объединить в парламенте все демократические проукраинские проевропейские политические команды. Безусловно, я не считаю предыдущую власть таковой. Потому что там только лозунги были патриотические и проевропейские, а политика – коррумпированная и политика бедности", - сказала Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник вечером.

При этом политик допустила, что у партии "Слуга народа" по итогам выборов в Верховную Раду может быть самостоятельное большинство.

"И может такое реально случиться, что им не нужна будет коалиция, когда они сами будут формировать политику и сами управлять государством. По сути, вся власть будет в руках одной команды. И вся ответственность будет также на одной команде", - сказала Тимошенко.

Теги: #тимошенко #слуга_народа
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