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Выборы

12:46 16.07.2019

Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на украинском языке с учетом начала действия закона о языке - Нацсовет

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Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на украинском языке с учетом начала действия закона о языке - Нацсовет

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания напоминает, что с 16 июля вступил в силу (за исключением отдельных положений) закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который, среди прочего, определяет требования к материалам политической рекламы, распространяемой на телевидении, радио, в Интернете и печатной.

"Материалы предвыборной агитации, которые транслируются на телевидении, радио, размещаются на носителях наружной рекламы, распространяются в виде листовок и газет или в сети Интернет, выполняются на государственном языке. Материалы предвыборной агитации, в том числе видеоматериалы о выборах … народных депутатов Украины, (…) а также политическая реклама, предвыборная агитация и теледебаты адаптируются для восприятия лицами, использующими язык жестов, путем перевода на украинский жестовый язык и/или субтитрование на украинском языке с учетом требований, установленных законом", - приводит Нацсовет выдержки из статей закона.

В то же время, в порядке и на условиях, определенных законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины, в отдельных населенных пунктах допускается распространение материалов предвыборной агитации, выполненных на государственном языке и дублированных на языках соответствующих коренных народов, национальных меньшинств Украины.

"Национальный совет обращает внимание лицензиатов на эти нормы и напоминает телерадиоорганизациям, что они обязаны соблюдать законодательство Украины относительно языка предвыборной агитации во время кампании по внеочередным выборам народных депутатов Украины, которые состоятся 21 июля", - подытожил регулятор.

Теги: #закон_о_языках #агитация #нацсовет #выборы
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