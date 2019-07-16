Юлия Тимошенко извинилась за собачьи бои, устроеные Гройсманом в прямом эфире

Подается на языке оригинала

Результати роботи влади Порошенка-Гройсмана кожен українець може побачити у своїх платіжках. За час їхнього керівництва ціни на тепло зросли в 12.4 разів, на газ - в 10.6, на електрику - в 4.8.

Про це заявила під час ефіру на ICTV Юлія Тимошенко.

Володимир Гройсман, який в цей час перебував у студії, намагався перебити лідера «Батьківщини» і заявити, що його уряд віддавав борги, накопичені попередниками. На що Юлія Тимошенко продемонструвала офіційні дані МВФ, за якими в структурі зобов'язань України з 2012 року немає жодної копійки запозиченої її урядом.

Після того, як Гройсман залишив студію, представник Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук висловив надію, що «терпіти це залишився лише один тиждень, і вже невдовзі ми зможемо вести конструктивні дискусії про майбутнє країни».

Запис ефіру: https://www.youtube.com/watch?v=jJxECMHj_cg&fbclid=IwAR1WrgHAO-2S3O8mZXD_xMybS_KpYsOQYEoj-kYEZtECEadO8trWRFxokF8.