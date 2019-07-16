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09:52 16.07.2019

Верховный суд подтвердил отмену снятия Рената Кузьмина с регистрации кандидатом в нардепы

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Верховный суд Украины подтвердил законность отмены Шестым апелляционным административным судом снятия с регистрации адвоката, первого замгенпрокурора (2010-2013) Рената Кузьмина кандидатом в депутаты из списка политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал Кузьмин, приложив скан-копию соответствующего постановления суда от 15 июля. Согласно тексту постановления, апелляционная жалоба ЦИК на решение Шестого апелляционного админсуда удовлетворена частично: признание действий ЦИК противоправными отменено, однако решение суда в части регистрации Кузьмина подтверждено.

"Отменить решение Шестого апелляционного административного суда от 11 июля 2019 года в части удовлетворения искового требования о признании противоправным действий ЦИК во время принятия постановления от 5 июля 2019 года №1496 "Об отмене регистрации кандидата в народные депутаты Украины Кузьмина"… Постановить новое решение об отказе в удовлетворении иска в этой части. В остальном решение Шестого апелляционного административного суда от 11 июля 2019 года оставить без изменений", - говорится в постановлении.

При этом Верховный суд постановил взыскать судебные издержки в размере более 4 тыс грн в свою пользу с ЦИК.

Согласно тексту постановления, суд, в частности, согласился с решением суда первой инстанции об учете предоставленных истцом к исковому заявлению документов о подтверждении факта пребывания его в Украине, которые опровергают утверждения ответчика о факте отсутствия Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет.

"Суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что на момент принятия обжалуемого постановления в распоряжении ЦИК была противоречивая информация о пребывании истца на территории Украины с 2014 года, поэтому комиссия не могла ограничиваться лишь предоставленным Службой безопасности Украины письмом с изложенными в нем предположениями, а должна была осуществить полную и всестороннюю проверку указанных обстоятельств", - говорится в документе.

В постановлении отмечается, что из исследованного в судебном заседании судом апелляционной инстанции поручения Главного следственного управления Генпрокуратуры №17/1/5-34844-14 от 18 ноября 2016 года установлено, что оперативным сотрудникам СБУ не поручалось проведение розыскных действий в отношении Кузьмина. Таким образом, письмо ЦИК об отсутствии Кузьмина в Украине с 2014 года, в основе которого лежит это поручение, согласно судебному решению, "не несет достоверную информацию".

Постановление Верховного суда является окончательным и не может быть обжаловано.

Как сообщалось, 5 июля Центризбирком на очередном заседании в пятницу отменил регистрацию кандидатом в депутаты Кузьмина из списка политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что еще 20 июня 2019г. в ЦИК было направлено письмо, в котором сообщалось о расследовании уголовного производства по подозрению Кузьмина в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в легализации (отмывании) имущества, добытого преступным путем, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. В письме также указано, что проведенными следственными (розыскными) действиями установить фактическое местонахождение Кузьмина на территории Украины не представилось возможным. Он объявлен в розыск, проведение которого поручено Национальной полиции и СБУ. Также, по данным правоохранительных органов, Кузьмин с целью избежания уголовной ответственности мог скрываться от органов досудебного расследования не только на временно оккупированной территории АР Крым, но и на территории РФ.

Кузьмин находится в розыске. Он является подозреваемым в уголовном производстве от 25.09.2015г., которое касается, в частности, злоупотребления властью или служебным положением.

11 июля Шестой апелляционный административный суд Киева упразднил постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина кандидатом в народные депутаты. ЦИК обжаловала это решение в Верховном суде.

Теги: #опзж #кузьмин
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