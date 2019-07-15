Кандидат от ЗеКоманды Руслан Плохой: Новая Верховная Рада за один месяц сможет сделать то, что предыдущая не успела за пять лет

В новом составе Верховной Рады будет большое количество депутатов, которые не будут руководствоваться политическими целями, а будут нацелены на результат. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал кандидат в народные депутаты Украины от партии «Слуга народа» по 142-му одномандатному избирательному округу Руслан Плохой.

«В новой Раде будет минимум политиков. Там будут люди, которые не будут руководствоваться далеко идущими политическими целями. Это будут обычные люди, как мы с вами, для которых поход в Раду – не самоцель, а возможность сделать что-то хорошее», пишет Руслан Плохой.

Руслан Плохой уверен, что новой Верховной Раде понадобится гораздо меньше времени для принятия важных законов, чем предыдущей каденции парламента.

«Друзья, а осознаете ли вы, что новая Верховная Рада за один месяц сможет сделать то, что предыдущая не успела за пять лет?» - говорит Плохой.

По словам кандидата в депутаты, речь идет об уже наработанных законопроектах, которые не принимались Верховной Радой по причине незаинтересованности ключевых политических игроков.

«Нам не нужно придумывать новые рецепты. Новой Верховной Раде и новой коалиции достаточно будет проголосовать за законопроекты, которые лежат годами и «теряются» в долгих коридорах нашего парламента. Проголосовать без оглядки на то, что скажут «большие дяди» или что скажут «за границей», - утверждает Руслан Плохой.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. На 142-м округе, по которому баллотируется Руслан Плохой от партии «Слуга народа», зарегистрирован кандидатом его однофамилец - Плохой Игорь Георгиевич. СМИ связывали регистрацию однофамильца с попыткой понизить результат Руслана Плохого со стороны его оппонента – Антона Киссе.