Выборы2019

Выборы

17:20 15.07.2019

"Слуга народа" заявляет о грязных технологиях и фактах физической агрессии против ее кандидатов на округах

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Партия "Слуга народа" заявляет об использовании грязных технологий и агрессии с применением физической силы со стороны конкурентов в отношении своих кандидатов в народные депутаты на мажоритарных округах.

"Наиболее распространенными является создание масштабных сетей для подкупа избирателей, раздача денег и продуктовых наборов. Также конкуренты прибегают к запугиванию и телефонным угрозам, выслеживанию кандидатов под домами, где они живут и т.п. Ежедневно штаб партии получает информацию о фактах уничтожения агитационной продукции и билбордов по всей стране", - говорится в сообщении пресс-службы партии в понедельник.

Руководитель избирательного штаба "Слуги народа" Александра Корниенко расценивает такие действия оппонентов как "конвульсии старой системы". "Когда нет инструментов для честной конкуренции, в ход идут грязные технологии. Мы проходили это во время президентской кампании и победим сейчас. У нас достаточно сил, чтобы выстоять в этой борьбе. А оценку действиям наших оппонентов украинцы дадут 21 июля", - заявил он.

В партии выделили ряд наиболее вопиющих нарушений:

Округ №182. В центре Херсона вечером 8 июля неизвестные сожгли автомобиль доверенного лица кандидата в депутаты от "Слуги народа" Павла Павлиша. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Главной версией событий следователи считают профессиональную деятельность потерпевшей.

Округ №190. 13 июля в городе Шепетовка Хмельницкой области трое мужчин, которые назвали себя "представителями криминального мира", угрожали убийством кандидату от партии Алексею Жмеренецкому, если он не снимет свою кандидатуру с выборов. Установить личности подозреваемых помогли камеры наблюдения. Злоумышленники задержаны. Открыто уголовное производство по ст. 129 УК Украины (угроза убийством).

Округ №58. В офисе кандидата от "Слуги народа" Виктора Романюка в Мариуполе обнаружили устройство для прослушивания, была вызвана полиция.

Округ №105. 13 июня в Счастье Луганской области представитель кандидата в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергея Медведчука Николай Онищенко с группой избил руководителя штаба партии Романа Политова и волонтера.

Округ №154. Сожгли авто волонтера, который развозил агитационную продукцию, все рекламные материалы партии были уничтожены.

Округ №198. Ночью 13 июля в селе Степанки Черкасской области, где баллотируется кандидат от "Слуги народа" Наталья Дьяченко, сожгли автомобиль агитатора.

Округ №194. 12 июля в Черкассах было совершено нападение на штаб кандидата в народные депутаты от партии Любови Шпак. В офис ворвался кандидат в народные депутаты, самовыдвиженец Дмитрий Кухарчук с угрозами физической расправы над работниками штаба.

Теги: #агрессия #нарушения #слуга_народа
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