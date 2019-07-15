В "Голосе" предлагают сажать в тюрьму на 13-15 лет за "сепаратные переговоры" с представителями страны-агрессора

Партия "Голос" выступила с инициативой ввести уголовную ответственность за сепаратные переговоры с представителями страны-агрессора после переговоров лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым о поставках газа.

"Мы инициируем проект о криминализации сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора… Мы считаем, что проведение таких переговоров лицами, не уполномоченными органами государственной власти, должно быть уголовным преступлением. Сепаратные переговоры нужно приравнять к государственной измене", - сообщил лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По его словам, законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора предусматривает внесение изменений в ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена).

В "Голосе" предлагают ввести наказание за такие переговоры в виде лишения свободы на срок 13-15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Как отметил Вакарчук, предотвращение и противодействие сепаратным переговорам будет входить в обязанности Службы безопасности Украины.

Кроме того, по его словам, в инициативе содержатся изменения в законодательство, которые уполномочат Национальный совет по вопросам телерадиовещания аннулировать лицензии телерадиоорганизаций за распространение информации, которая посягает на территориальную целостность и суверенитет Украины или оправдывает агрессию против Украины или оккупацию ее территории.

Лидер "Голоса" напомнил, что на минувшей неделе появилась информация о переговорах Бойко и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука с премьером РФ Медведевым.

"Вопрос: кто их уполномочил это делать?" - возмутился Вакарчук.

При этом он отметил, что эти переговоры являются предвыборной технологией, цель которой – получить как можно больше голосов на парламентских выборах за счет национальной безопасности Украины.