В "Евросолидарности" требуют люстрации директора ГБР, в Бюро заявляют о политическом давлении

Представители партии "Европейская солидарность" в понедельник прибыли в офис Государственного бюро расследований (ГБР) с требованиями люстрации директора Бюро Романа Трубы. В ГБР заявили о политическом давлении и захвате помещения Бюро.

Как сообщается на странице "Европейской солидарности" в Фейсбуке, в понедельник к Бюро прибыли активисты партии, военные запаса, добровольцы, волонтеры, общественные деятели и народные депутаты. Они озвучивали требования люстрации директора ГБР Трубы.

"Главным требованием акции было немедленное прекращение политически мотивированных преследований волонтеров и добровольцев, которые с 2014 года сопротивляются российской агрессии", - сказано в сообщении "Евросолидарности".

Как утверждают в партии, активистов "силой вытеснили из здания ГБР".

В свою очередь, директор Госбюро назвал произошедшее захватом помещения ГБР и расценивает это как политическое давление.

"Захвату помещения ГБР с целью влияния на досудебное расследование в уголовном производстве, где фигурирует экс-президент Украины, должна быть дана оценка", - говорится в заявлении Трубы.

Директор ГБР отметил, что отдельные участники акции вышли за пределы правового поля.

В частности, ворвались в помещение правоохранительного органа, прикрываясь депутатским мандатом; заблокировали въезд и выезд транспорта из ГБР; сорвали проведение встречи с международными партнерами относительно развития и усиления ГБР; требовали от директора Бюро "срочных результатов расследования" или вообще его отмены.

"Это называется политическим давлением", - заявил Труба.

В заявлении также отмечается, что среди участников акции - люди в балаклавах, которые принесли в помещение ГБР огнетушители. В Бюро подчеркнули, что это вмешательство в деятельность правоохранительного органа.

Кроме того, Труба прокомментировал ситуацию с уголовными производствами, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко.

"ГБР стоит на защите национальных интересов. Производство относительно пересечения морского пространства военными кораблями Украины – одно из важнейших для нас. Ведь поставить точку в этом вопросе значит защитить национальные интересы Украины. Думаю, что все участники тех событий должны быть убеждены в этом, идти на сотрудничество со следствием, предоставить показания и вместе защитить Украину", - сказано в заявлении.

Труба заверил также, что ГБР в стороне от политики. Однако во время досудебного расследования произошла утечка информации, что является недопустимым для любого правоохранительного органа, тем более для нового. По данному факту начата служебная проверка.

"ГБР регистрирует уголовные производства в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины, а не чьих-то политических предпочтений", - констатировал директор Бюро.

Он отметил, что последняя неделя избирательной кампании перед парламентскими выборами является испытанием на соблюдение европейских ценностей, среди которых независимость работы правоохранительной системы. В то же время Труба заявил, что каким бы ни было политическое давление, досудебное расследование будет профессиональным, не заангажированным и объективным.