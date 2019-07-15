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16:47 15.07.2019

Требуем от президента Зеленского взять под личный контроль расследование теракта в отношении телеканала "112 Украина"

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Требуем от президента Зеленского взять под личный контроль расследование теракта в отношении телеканала "112 Украина"

Заявление партии

"Оппозиционная платформа - за жизнь" решительно осуждает беспрецедентное давление, которое оказывается на телеканал "112 Украина" и его журналистов. Это настоящий террор, который совершается радикалами, при полном попустительстве всех государственных структур: президента, главы МВД, генерального прокурора, а также Службы безопасности Украины.

Уже больше недели журналисты телеканала находятся под прессингом: им и членам их семей постоянно присылают угрозы. И вот теперь эти угрозы стали воплощаться в реальность: в ночь на субботу, 13 июля, здание, в котором находится телеканал, обстреляли из гранатомета! И все это в XXI веке, в самом центре Европы!

Это не просто нарушение свободы слова и давление на СМИ! Это откровенный терроризм и бандитизм, который радикальные молодчики развернули в столице Украины!

На инцидент уже отреагировали в ОБСЕ. Её представитель по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение, назвав его "недопустимым актом запугивания". В то же время от руководства Украинского государства и глав силовых ведомств нашей страны ничего подобного так и не прозвучало.

Мы, "Оппозиционная платформа - за жизнь", обращаемся ко всем органам власти – Президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Министерства внутренних дел Арсену Авакову, генеральному прокурору Юрию Луценко, врио главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову. Хватит игнорировать такие вопиющие преступления против украинских журналистов!

Под давлением общественности СБУ открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса – террористический акт. Однако мы знаем, как в Украине умеют "заминать" неудобные дела. Потому требуем тщательно и в кратчайшие сроки расследовать этот инцидент, и в самое ближайшее время наказать всех виновных, а также обеспечить подобающую защиту всем работникам телеканала и больше не допускать подобных угроз! Наша партия будет держать этот вопрос на жестком контроле.

"Оппозиционная платформа - за жизнь" требует от всех вышеперечисленных государственных лиц немедленной реакции на происходящее и прекращения террора против украинских СМИ!

Теги: #сми #оппозиционная_платформа #112_канал
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