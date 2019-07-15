С начала избирательной кампании харьковская полиция составила 10 админпротоколов и открыла 35 дел, связанных с выборами

С начала избирательной кампании в полицию поступило 319 сообщений о нарушении закона Украины "О выборах народных депутатов Украины", зафиксированных на территории Харьковской области.

"Следователи открыли 35 уголовных производств", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Из этих уголовных производств почти половина (16) начата по ст. 296 (хулиганство), 8 - по ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя), 10 - по ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) и 1 - по ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинского или местного референдума) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, сотрудники полиции составили 10 административных протоколов: по одному - по ст. 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) и по ст. 212-14 (нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах) КУоАП, остальные - по ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж и информацию о лицах, ответственных за выпуск) КУоАП.

При проверке 124 заявлений правоохранители не нашли нарушений законодательства.