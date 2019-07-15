Юрий Бирюков: Директор ГБР публично признался в отсутствии законных оснований преследовать волонтеров Вооруженных сил

Подается на языке оригинала

Сьогодні директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив активістам партії «Європейська солідарність» про відсутність претензій до якості бронежилетів, які надходили до українського війська з 2014 року по березень 2019 року. Також директор ДБР підтвердив голослівність своїх заяв про невідповідну якість бронежилетів та нанесену матеріальну шкоду державі. Про це відомий волонтер, кандидат в народні депутати від партії «Європейська Солідарність» Юрій Бірюков заявив після зустрічі активістів «ЄС» з Директором ДБР.

«Щойно Труба на відеокамеру заявив наступне: претензій щодо бронежилетів минулих років виписку немає. Вся метушня через партію (бронежилетів – ред), яка почала надходити на склади з квітня. Важливо, що експертизу по цій партії не проводили взагалі! Були якісь «слідчі дії» по тестуванню, які проводив незрозуміло хто і незрозуміло де. З цього всього у мене постає питання: на якій підставі він (Роман Труба – ред) на всю країну 26 червня заявив про те, що 3 з 5 бронежилетів браковані та про завдану шкоду на 100 млн грн?!», – заявив Юрій Бірюков.

Як відомо, з початком виборчої кампанії слідчі Державного бюро розслідувань провели близько 40 обшуків у волонтерів та представників команди партії «Європейська Солідарність».

Сьогодні, 15 липня активісти партії «Європейська Солідарність» в головному офісі ДБР провели акцію з вимогою негайно припинити політично мотивовані переслідування волонтерів та добровольців, які з 2014 року чинять опір російській агресії.