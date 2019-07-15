Выборы2019

Выборы

14:56 15.07.2019

Юрий Бирюков: Директор ГБР публично признался в отсутствии законных оснований преследовать волонтеров Вооруженных сил

2 мин читать
Юрий Бирюков: Директор ГБР публично признался в отсутствии законных оснований преследовать волонтеров Вооруженных сил

Подается на языке оригинала

Сьогодні директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив активістам партії «Європейська солідарність» про відсутність претензій до якості бронежилетів, які надходили до українського війська з 2014 року по березень 2019 року. Також директор ДБР підтвердив голослівність своїх заяв про невідповідну якість бронежилетів та нанесену матеріальну шкоду державі. Про це відомий волонтер, кандидат в народні депутати від партії «Європейська Солідарність» Юрій Бірюков заявив після зустрічі активістів «ЄС» з Директором ДБР.

«Щойно Труба на відеокамеру заявив наступне: претензій щодо бронежилетів минулих років виписку немає. Вся метушня через партію (бронежилетів – ред), яка почала надходити на склади з квітня. Важливо, що експертизу по цій партії не проводили взагалі! Були якісь «слідчі дії» по тестуванню, які проводив незрозуміло хто і незрозуміло де. З цього всього у мене постає питання: на якій підставі він (Роман Труба – ред) на всю країну 26 червня заявив про те, що 3 з 5 бронежилетів браковані та про завдану шкоду на 100 млн грн?!», – заявив Юрій Бірюков.

Як відомо, з початком виборчої кампанії слідчі Державного бюро розслідувань провели близько 40 обшуків у волонтерів та представників команди партії «Європейська Солідарність».

Сьогодні, 15 липня активісти партії «Європейська Солідарність» в головному офісі ДБР провели акцію з вимогою негайно припинити політично мотивовані переслідування волонтерів та добровольців, які з 2014 року чинять опір російській агресії.

Теги: #европейская_солидарность #бронежилеты #труба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:18 10.07.2019
Обращение партии "Европейская солидарность" к международным наблюдателям и правоохранительным органам

Обращение партии "Европейская солидарность" к международным наблюдателям и правоохранительным органам

11:39 10.07.2019
Иван Малкович поддержал "Европейскую солидарность" на выборах в парламент и назвал Петра Порошенка одним с сильнейших современных европейских лидеров

Иван Малкович поддержал "Европейскую солидарность" на выборах в парламент и назвал Петра Порошенка одним с сильнейших современных европейских лидеров

15:01 08.07.2019
Петр Порошенко: Телемосты с агрессором, телемосты с Путиным, с убийцами украинского народа невозможны

Петр Порошенко: Телемосты с агрессором, телемосты с Путиным, с убийцами украинского народа невозможны

17:26 05.07.2019
Парубий не видит партию "Евросолидарность" в коалиции со "Слугой народа" в новом составе Рады

Парубий не видит партию "Евросолидарность" в коалиции со "Слугой народа" в новом составе Рады

17:19 05.07.2019
Парубий не видит партию "Евросолидарность" в коалиции со "Слугой народа" в новом составе Рады

Парубий не видит партию "Евросолидарность" в коалиции со "Слугой народа" в новом составе Рады

16:10 05.07.2019
Парубий надеется, что "Европейская солидарность" займет на выборах в Раду второе место

Парубий надеется, что "Европейская солидарность" займет на выборах в Раду второе место

13:38 05.07.2019
Известные украинские писатели огласили о своей поддержке "Европейской солидарности" и лично Петра Порошенка

Известные украинские писатели огласили о своей поддержке "Европейской солидарности" и лично Петра Порошенка

16:23 04.07.2019
В "Евросолидарности" надеются, что Нацсовет по телерадиовещанию в дальнейшем не будет медлить с продлением лицензий для военного радио

В "Евросолидарности" надеются, что Нацсовет по телерадиовещанию в дальнейшем не будет медлить с продлением лицензий для военного радио

11:13 04.07.2019
Правоохранители разделили кордоном пикеты националистов и "Евросолидарности" у здания КС

Правоохранители разделили кордоном пикеты националистов и "Евросолидарности" у здания КС

18:30 03.07.2019
Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко написал письма 18-ти руководителям Евросоюза и главам стран, а также правительствам-членам ЕНП

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко написал письма 18-ти руководителям Евросоюза и главам стран, а также правительствам-членам ЕНП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка, в частности, № 31 Коробкову, №71 Боярчука и №99 Соколова

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

ПОСЛЕДНЕЕ

Большинство украинцев в июне поверило в успех реформ в Украине – соцопрос

В Раду проходят 5 партий, еще 2 - на грани преодоления барьера – опрос Центра Разумкова

Юрий Бойко - на первом месте среди кандидатов в премьер-министры - опрос

В Раду проходят 5 партий, еще 2 - на грани преодоления барьера – опрос Центра Разумкова

Президентские выборы в Украине показали, что уровень доверия к избирательной системе вырос – глава Миссии ВКУ Чолий

"Самопомич" предлагает платить 100 тысяч гривен за рождение ребенка - пресс-служба партии

Почти 450 тыс. бюллетеней передала ЦИК на заграничные избирательные участки бюллетени

ЦИК завершила регистрацию иностранных наблюдателей на внеочередных выборах в Раду, всего зарегистрировано более 1,7тыс.

Нацполиция Украины перешла на усиленный вариант несения службы - Фацевич

На Закарпатье полиция разоблачила группу лиц в организации схемы подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов в нардепы

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА