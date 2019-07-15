Юрий Бирюков: Директор ГБР публично признался в отсутствии законных оснований преследовать волонтеров Вооруженных сил
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Сьогодні директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив активістам партії «Європейська солідарність» про відсутність претензій до якості бронежилетів, які надходили до українського війська з 2014 року по березень 2019 року. Також директор ДБР підтвердив голослівність своїх заяв про невідповідну якість бронежилетів та нанесену матеріальну шкоду державі. Про це відомий волонтер, кандидат в народні депутати від партії «Європейська Солідарність» Юрій Бірюков заявив після зустрічі активістів «ЄС» з Директором ДБР.
«Щойно Труба на відеокамеру заявив наступне: претензій щодо бронежилетів минулих років виписку немає. Вся метушня через партію (бронежилетів – ред), яка почала надходити на склади з квітня. Важливо, що експертизу по цій партії не проводили взагалі! Були якісь «слідчі дії» по тестуванню, які проводив незрозуміло хто і незрозуміло де. З цього всього у мене постає питання: на якій підставі він (Роман Труба – ред) на всю країну 26 червня заявив про те, що 3 з 5 бронежилетів браковані та про завдану шкоду на 100 млн грн?!», – заявив Юрій Бірюков.
Як відомо, з початком виборчої кампанії слідчі Державного бюро розслідувань провели близько 40 обшуків у волонтерів та представників команди партії «Європейська Солідарність».
Сьогодні, 15 липня активісти партії «Європейська Солідарність» в головному офісі ДБР провели акцію з вимогою негайно припинити політично мотивовані переслідування волонтерів та добровольців, які з 2014 року чинять опір російській агресії.