Выборы2019

Выборы

13:34 15.07.2019

Юрий Бойко - на первом месте среди кандидатов в премьер-министры - опрос

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Юрий Бойко - на первом месте среди кандидатов в премьер-министры - опрос

Первым среди предлагаемых кандидатов на пост премьер-министра украинцы называют основателя "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрия Бойко.
 
Об этом говорится в социологическом исследовании, проведенном Центром социальных и маркетинговых исследований Socis.
http://socis.kiev.ua/ua/2019-07/
 
Согласно данным соцопроса, если бы была возможность выбрать премьер-министра, 14,9% респондентов выбрали бы Юрия Бойко.
 
Вторая по симпатиям опрошенных - Юлия Тимошенко с 13,3% народного доверия.
 
Третье место занял действующий премьер Владимир Гройсман. За него готовы отдать голоса 9,2% респондентов.
 
Опрос был проведен с 5 по 9 июля 2019 года на всех территориях Украины за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего методом индивидуального интервью опрошено 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.

Теги: #опросы2019
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