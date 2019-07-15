Выборы2019

Выборы

13:24 15.07.2019

В Раду проходят 5 партий, еще 2 - на грани преодоления барьера – опрос Центра Разумкова

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Пять партий преодолевают 5%-й проходной барьер на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, еще две политсилы имеют шансы пройти в парламент с учетом статистической погрешности, свидетельствуют результаты социсследования социологической службы Центра Разумкова.

Согласно результатами исследования, больше всего избирателей намерены отдать свой голос за партию "Слуга народа" (31,8% всех респондентов и 41,5% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился с выбором). За партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" намерены проголосовать соответственно 9,7% и 12,5%, за партию "Голос" – соответственно 7% и 8,8%, за партию "Европейская солидарность" – соответственно 6,1% и 8,3%, за ВО "Батькивщина" – соответственно 6,1% и 7%,

С учетом статистической погрешности на грани прохождения в Раду находятся партии "Сила и честь", за которую готовы проголосовать 3,7% и 4,6% опрошенных (соответственно), и "Оппозиционный блок" с поддержкой 3,% и 3,8% (соответственно).

В ходе исследования, проведенного с 5 по 11 июля 2019 года, опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Теги: #опросы2019
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