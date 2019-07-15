Президентские выборы в Украине показали, что уровень доверия к избирательной системе вырос – глава Миссии ВКУ Чолий

Глава Международной миссии Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) Евгений Чолий констатирует рост доверия со стороны украинских избирателей к избирательной системе Украины на примере прошедших весной этого года президентских выборов.

"Я думаю, что возможно лучшим показателем того, что доверие выросло, является то, что во время первого и второго тура президентских выборов явка избирателей превысила 70%. Это значительное число, которое доказывает, что украинцы доверяют системе. Также это является показателем того, что Украина идет к демократизации", – сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" глава миссии ВКУ Евгений Чолий в понедельник в Киеве.

Также в Киеве ВКУ обнародовала отчет о проведении выборов президента Украины. Во время презентации отчета глава миссии подчеркнул, что президентские выборы соответствуют международным стандартам проведения демократических выборов.

"Краткосрочные наблюдатели ВКУ зафиксировали незначительное количество нарушений, в том числе осложненный доступ людей пожилого возраста и людей с ограниченными физическими возможностями на избирательные участки, но эти единичные нарушения не повлияли на результаты выборов", – отметил Чолий.

Как сообщалось, Международная миссия ВКУ провела мониторинг голосования во время второго тура президентских выборов в Украине и в украинских дипломатических представительствах в 25 странах мира. Она насчитывала 249 зарегистрированных в Центральной избирательной комиссии Украины краткосрочных наблюдателей и была третьей по величине международной наблюдательной миссией на выборах президента Украины 2019 года.