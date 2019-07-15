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13:18 15.07.2019

"Самопомич" предлагает платить 100 тысяч гривен за рождение ребенка - пресс-служба партии

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"Самопомич" предлагает платить 100 тысяч гривен за рождение ребенка - пресс-служба партии

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Щороку з України виїжджає мільйон людей. Зупинити цей відтік та повернути додому тих, хто виїхав – питання національної безпеки, переконаний лідер «Самопомочі» Андрій Садовий.

Для цього партія пропонує встановити мінімальний базовий дохід – 300 Євро.

«Як цього досягнути? Дати бізнесу нормально розвиватись, щоб були робочі місця, зарплати і податки», – пише Садовий у своєму Facebook.

Також у партії пропонують соціальні пільги та допомоги молоді і батькам.

«100 тисяч гривень мають отримувати батьки за кожну народжену дитину. А після народження – пільги. Навіть у Польщі кожного місяця є доплати на дітей. Тому якщо не створимо конкурентних умов в Україні – ми просто не будемо мати майбутнього.

І окреме питання – здешевлення кредитів на житло. Держава має повернутися обличчям до молоді!», – наголошує Садовий. 

Теги: #садовой #самопомич #льготы
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