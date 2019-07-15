Выборы2019

Выборы

12:31 15.07.2019

ЦИК завершила регистрацию иностранных наблюдателей на внеочередных выборах в Раду, всего зарегистрировано более 1,7тыс.

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ЦИК завершила регистрацию иностранных наблюдателей на внеочередных выборах в Раду, всего зарегистрировано более 1,7тыс.

Центральная избирательная комиссия на своем заседании в понедельник зарегистрировала 306 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля и завершила процесс регистрации.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Центризбиркома, рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала в понедельник 90 официальных наблюдателей - от Всемирного конгресса украинцев, 8 - от Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ, 19 - от Комитета "За открытую демократию", 19 - от Украинского конгрессового комитета Америки, 1 - от Международной федерации либеральной молодежи (IFLRY) , 1 - от Международного Республиканского Института (МРИ), 2 - от Европейской платформы за демократические выборы, 18 - от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, 15 - от Европарламента, 7 - от Международной фундации за надлежащее управление (IFBG), 6 - от международной общественной ассоциации "Выборы и демократия", 61 - от ПА ОБСЕ, 42 - от США, 16 - от Польши, 1 - от Словакии.

"Таким образом, 15 июля 2019г Комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019г. Всего зарегистрировано 1719 официальных наблюдателей. А именно: от 22 международных организаций - 1602 официальных наблюдателей, от 12 иностранных государств - 117 официальных наблюдателей", - подытожили в Центризбиркоме.

Теги: #наблюдатели #цик #выборы
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