Выборы2019

Выборы

12:08 15.07.2019

На Закарпатье полиция разоблачила группу лиц в организации схемы подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов в нардепы

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На Закарпатье полиция разоблачила группу лиц в организации схемы подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов в нардепы

Сотрудники Национальной полиции Украины в Закарпатской области задокументировали группу лиц, которая через подчиненных должностных и доверенных лиц организовала "схему" скупки голосов избирателей за одного из кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду.

"Во время процессуальных мероприятий сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции и следственного управления ГУНП в Закарпатской области установили, что указанные лица сначала формируют списки граждан, которые за денежное вознаграждение согласились отдать свой голос за определенного кандидата", - сообщается в понедельник на сайте Нацполиции Украины.

В дальнейшем, говорится в информации, один экземпляр сформированных списков передавали так называемым кураторам, а один – оставляли непосредственно у тех, кто занимался денежной агитацией избирателей.

"За голосование в день выборов за определенного кандидата в народные депутаты гражданам обещали заплатить 1000-1500 гривен. Чтобы избиратель после своего волеизъявления смог получить вознаграждение, ему необходимо будет сфотографировать бюллетень в кабинке для тайного голосования с отметкой о голосовании за нужного депутата и передать фото куратору", - рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители проводят санкционированные обыски по месту жительства лиц, причастных к организации сети подкупа избирателей.

"Подчеркиваем, за нарушение избирательного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность. Кандидаты и лица, которые соглашаются продать свой голос за определенного кандидата, должны понимать, что за свои незаконные действия они будут отвечать по закону", - отметили в полиции.

Голосование на внеочередных парламентских выборах состоится 21 июля.

Теги: #полиция #выборы #подкуп
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